De Formule 1 heeft donderdag een stichting opgericht die voor meer diversiteit moet gaan zorgen in de sport. Met een donatie van 1 miljoen dollar (bijna 900.000 euro) geeft topman Chase Carey de stichting een startkapitaal.

De stichting zal stageplekken binnen de Formule 1 financieren voor ondervertegenwoordigde groepen. Zo wil de foundation deze mensen een kans geven om een veelbelovende carrière in de sport te starten. Het gaat daarbij vooral om ondersteunende banen zoals vacatures voor monteurs, technici en pr-mensen.

De Formule 1 richtte eerder al een taskforce op die voor meer diversiteit onder coureurs moet zorgen. Dat gebeurde na kritiek van zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in het kader van de Black Lives Matter-protesten. Hamilton is een van de weinige zwarte coureurs die de Formule 1 gehaald hebben.

"We zijn het er volledig mee eens dat de Formule 1 diverser en inclusiever moet zijn", zegt Carey op de site van de Formule 1. "We hebben vorig jaar al een strategie uitgezet om dat te verbeteren, maar we willen nog meer doen."

"Door dit nieuwe initiatief willen we mensen van alle achtergronden de kans geven om in de Formule 1 te werken. Het maakt niet uit wat hun geslacht, ras, seksuele voorkeur of fysieke conditie is. De nieuwe foundation moet ondervertegenwoordigde groepen een kans geven om een vak te leren in onze geweldige sport", aldus Carey.

Formule 1 wil voorbeeld zijn voor andere sporten en bedrijven

De stageplekken die door de stichting worden gefinancierd, zijn voornamelijk - maar niet uitsluitend - voor mensen uit ondervertegenwoordigde groepen.

De Formule 1 hoopt met het initiatief een voorbeeld voor andere grote sporten en bedrijven te zijn. "Als grote internationale sport denken wij dat we een verschil kunnen maken. De Formule 1 heeft wereldwijd miljoenen fans en we moeten ervoor zorgen dat we zelf net zo divers zijn als onze achterban", schrijft de Formule 1.