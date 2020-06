Alexander Albon bestuurt donderdag de auto van Red Bull Racing bij oefenrondes op het circuit van Silverstone. Max Verstappen is wegens reisbeperkingen afwezig op het Britse circuit.

Voor reizigers vanuit het buitenland bestaat in Groot-Brittannië een verplichte quarantaine van twee weken. Verstappen had al begin deze maand naar Engeland moeten vliegen om op de testdag aanwezig te kunnen zijn.

De Limburgse coureur en het team kwamen overeen dat hij thuis in Monaco zou blijven, schrijft Autosport. Red Bull geeft Verstappens teamgenoot Albon de gelegenheid om na maanden van inactiviteit weer te wennen aan het besturen van een Formule 1-auto.

Dat gebeurt onder het mom van een filmdag. Alle teams mogen op zo'n dag twee keer per jaar maximaal 100 kilometer op een circuit afleggen met de auto van dit jaar om beeldmateriaal te creëren voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden. Red Bull hield eerder al een filmdag voorafgaand aan de testdagen in Barcelona.

Verstappen gaf onlangs aan dat het voor hem niet noodzakelijk is om oefenrondes te rijden voor de Grand Prix van Oostenrijk begin juli, die dient als uitgestelde start van het Formule 1-seizoen. "Ik denk dat ik na drie of vier ronden in Oostenrijk weer op snelheid zal zijn."

Het Red Bull-personeel draagt mondkapjes bij de filmdag op Silverstone. (Foto: Red Bull)

Red Bull went aan coronaprotocol

Red Bull gebruikt de filmdag op Silverstone ook om te wennen aan het strenge coronaprotocol dat volgende week van kracht is in Oostenrijk. Er wordt dan gewerkt met minder mensen dan gebruikelijk in de pits, die bovendien waar mogelijk twee meter afstand van elkaar dienen te houden.

Eerder lieten ook de teams van Mercedes, Ferrari en Renault hun coureurs enkele testrondes rijden in aanloop naar de seizoensstart.