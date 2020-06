Als eerste internationale sportcompetitie keert de Formule 1 komend weekend terug. Autosportbond FIA stelde een document van 74 pagina's op met alle richtlijnen waaraan de teams zich moeten houden om zo veilig mogelijk te kunnen werken in coronatijd.

Aankomst in Oostenrijk

Het Formule 1-seizoen begint net als dat van de Formule 2 en 3 met twee races op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Op circa 1 kilometer van het circuit ligt de kleine landingsbaan Zeltweg, die de teams kunnen gebruiken om met chartervluchten naar Oostenrijk te komen.

Bij aankomst zal iedereen worden getest op het coronavirus. Ouder personeel, mensen met medische aandoeningen en anderen die tot een risicogroep behoren, wordt aangeraden thuis te blijven. Indien mogelijk wordt hun werk overgenomen door een andere medewerker.

De teams mogen geen vliegtuigen delen en zullen tijdens hun verblijf in het Alpenland van elkaar gescheiden blijven. Zo verblijven ze in verschillende hotels, die verder geen andere gasten toelaten. Ook op het circuit zullen de teams onderling contact waar mogelijk vermijden.

Contact met de buitenwereld wordt ook zoveel mogelijk vermeden, zodat er een eigen 'Formule 1-bubbel' ontstaat. Maaltijden mogen bijvoorbeeld niet van buitenaf worden gehaald. Op het circuit is catering aanwezig.

Mondkapjes zullen gemeengoed zijn bij de start van het Formule 1-seizoen. (Foto: Getty Images)

Op het circuit

De eerste races worden zonder publiek verreden. Elk van de tien Formule 1-teams mag maximaal tachtig werknemers meenemen naar het circuit. Voor de teams in de Formule 2 en 3 geldt een lagere limiet. Met marshals, medisch personeel, journalisten en andere aanwezigen erbij zullen er een kleine tweeduizend mensen op het circuit zijn. Elke 24 uur zullen zij getest worden op het virus.

Vooraf moet iedereen online een medische vragenlijst invullen en mensen met coronagerelateerde symptomen worden uiteraard geweerd.

Iedereen moet 2 meter afstand van anderen houden, tenzij dat gezien hun werkzaamheden onmogelijk is. Denk hierbij aan monteurs die de banden verwisselen tijdens een pitstop. Zij dragen mondkapjes en moeten regelmatig hun handen wassen.

Teams blijven op het circuit van elkaar gescheiden om onderling contact te vermijden. Dienstverleners die alle teams bedienen, zoals bandenleverancier Pirelli, dragen volledig beschermende kleding.

Bijeenkomsten van coureurs en teambazen gaan door, maar vinden bij voorkeur in de buitenlucht of via een videoverbinding plaats.

De tribunes van de Red Bull Ring zullen dit jaar leeg zijn. (Foto: Pro Shots)

Zo werkt de media

Journalisten worden slechts beperkt toegelaten tot het circuit. Zij krijgen alleen toegang tot het mediacentrum en mogen niet in de paddock verblijven.

Persconferenties worden digitaal gehouden. Interviews met coureurs worden afgenomen door één cameraploeg, die de video's vervolgens met alle tv-zenders deelt.

Voor Ziggo Sport, de zender die de Formule 1 in Nederland uitzendt, waren deze maatregelen aanleiding om niet naar Oostenrijk af te reizen en de race volledig vanuit de studio te verslaan.

Het mediacentrum zal in Oostenrijk minder druk zijn dan gebruikelijk. (Foto: Getty Images)

Tijdens de race

De drivers parade, waarbij de coureurs voor de wedstrijd op een open voertuig langs de tribunes rijden, is geschrapt. In plaats daarvan geven de coureurs een tv-interview in de pitstraat.

Marshals rond het circuit moeten onderling voldoende afstand bewaren en een mondkapje dragen. De auto's verschijnen veel korter voor de start dan gebruikelijk (vijf à tien minuten) op de grid, waar alleen het noodzakelijke teampersoneel wordt toegelaten.

Ook tijdens de race zullen minder monteurs dan gebruikelijk in de pitbox zijn. De kamer van de stewards, wedstrijdleiding en tijdwaarneming is zo ingericht dat iedereen op 2 meter afstand van elkaar kan werken.

De podiumceremonie na afloop zal anders zijn en kan per circuit verschillen. In de meeste gevallen zullen de coureurs die in de top drie zijn gefinisht hun auto bij de start-finish parkeren om daar te poseren en naar het volkslied te luisteren. Ze mogen geen beker of champagne in ontvangst nemen.

De marshals rond de baan dragen een mondkapje en moeten zoveel mogelijk 2 meter afstand van elkaar houden. (Foto: Getty Images)

Toch een positieve test?

Als er ondanks alle maatregelen toch iemand COVID-19-verschijnselen krijgt, dan kan diegene in een speciaal ingerichte isolatiekamer op het circuit wachten op de testuitslag.

Bij een positieve test zal de patiënt twee weken in quarantaine gaan. Alle aanwezigen op het circuit wordt aangeraden een app te laten registeren met wie ze in contact zijn geweest, zodat snel contactonderzoek kan worden gedaan en anderen getest kunnen worden.

Veel teams zullen een reservecoureur meenemen voor het geval een van de rijders besmet raakt. Als er meerdere besmettingen binnen een renstal zijn, waardoor het team zich moet terugtrekken voor de race, dan gaat de Grand Prix gewoon door.

Speel mee met het NUsport GP-spel! Voor de appgebruikers: tik hier.