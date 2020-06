Sebastian Vettel heeft genoten van de test die hij dinsdag met Ferrari afwerkte op het circuit van Mugello. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 ziet een officiële race op diezelfde baan al helemaal voor zich.

"Ik vind echt dat Mugello het verdient om een Grand Prix te organiseren", aldus Vettel, die net als teamgenoot Charles Leclerc in een auto van 2018 reed op het circuit nabij Florence.

"Het was geweldig om na zo'n lange tijd weer in een Formule 1-auto te kunnen zitten. Op een circuit als Mugello is het helemáál ongelooflijk. Dit is een van de favoriete circuits van alle coureurs, dus het zou top zijn als we hier kunnen racen. En helemaal met fans op de tribune."

Het Mugello-circuit wordt vaker door Ferrari gebruikt om te testen, maar maakte nog nooit deel uit van de Formule 1-kalender. Mogelijk komt daar nog dit jaar verandering in, want er wordt naar manieren gezocht om het seizoen na de eerste acht races verder in te vullen. Mugello is een van de opties die genoemd worden.

Het is de bedoeling dat er in totaal vijftien tot achttien races worden afgewerkt. De Grands Prix van Australië, Monaco, Nederland, Frankrijk, Azerbeidzjan, Singapore en Japan gaan sowieso niet door.

De langverwachte start van het Formule 1-seizoen is volgende week in Oostenrijk, waar twee weken op rij wordt geracet. Daarna volgen in ieder geval Hongarije, Groot-Brittannië (twee keer), Spanje, België en Italië.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om te zien hoe Sebastian Vettel wegrijdt uit de pitbox op het circuit van Mugello.