Ook Ferrari organiseert een test in aanloop naar de start van het seizoen over een kleine twee weken in Oostenrijk. Sebastian Vettel en Charles Leclerc zullen dinsdag in de auto van 2018 rijden op het circuit van Mugello.

Vettel en Leclerc hebben sinds de testdagen in Barcelona eind februari niet meer in een Formule 1-auto gereden. Ze moeten de SF71H uit 2018 gebruiken, omdat er volgens de F1-reglementen tijdens het seizoen niet mag worden getest met de huidige wagen.

Door de coronacrisis kan het Formule 1-seizoen pas begin juli van start gaan met twee races in Oostenrijk. Verschillende teams hebben al testsessies georganiseerd om hun coureurs weer achter het stuur te krijgen en alvast te laten wennen aan de nieuwe protocollen.

Zo testte Mercedes twee weken geleden op het circuit van Silverstone en reden Daniel Ricciardo en Esteban Ocon vorige week op de Red Bull Ring in Oostenrijk in de Renault-auto van 2018.

46 Leclerc wekt inwoners Maranello met rondje door de stad

'Red Bull gebruikt filmdag om te testen'

Red Bull Racing kan niet testen met de auto van 2018, omdat het team toen een andere motorenleverancier had. "Ik heb tegen het team gezegd dat het voor mij niets uitmaakt", zei Max Verstappen daar vorige week over tegen het Duitse Sky. "Ik geloof dat we na drie of vier ronden in Oostenrijk wel weer op snelheid zijn."

Volgens Motorsport.com is Red Bull wel van plan om donderdag op Silverstone te rijden met de nieuwe auto. Daarvoor zou de renstal zijn tweede en laatste filmdag van het jaar gebruiken. Op zo'n dag mag er maximaal 100 kilometer worden gereden met speciale banden.