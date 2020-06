De Formule 1 zal volgende week bij de start van het seizoen in Oostenrijk en in de rest van het seizoen een boodschap tegen racisme tonen. Op de Red Bull Ring wordt ook stilgestaan bij de gevolgen van het coronavirus.

Als signaal tegen racisme en als bedankje aan mensen voor hun houding tijdens de coronacrisis rijden coureurs onder meer met de afbeelding van een regenboog op hun auto met de tekst van de naam van de campagne, #WeRaceAsOne. Langs het circuit zijn dergelijke boodschappen te zien.

Bovendien werkt de Formule 1 aan een werkgroep die zich richt op mogelijke acties die nodig zijn voor meer diversiteit in de paddock. In de komende weken wordt bekendgemaakt hoe die werkgroep er verder uitziet.

Het is een vervolg op een stap die Lewis Hamilton zette. De wereldkampioen van Mercedes, die zich fel uitspreekt in het racismedebat, kondigde zondag al aan dat hij een commissie opzet die onderzoekt hoe de autosport meer kansen kan bieden voor mensen met een zwarte huidskleur.

"Hoewel de eerste race een belangrijk moment is voor de Formule 1, is het ook een moment om de problemen te erkennen die groter zijn dan welke sport of welk land dan ook", zegt Formule 1-baas Chase Carey in een verklaring.

De langverwachte start van het seizoen in Oostenrijk is in het weekend van 3 tot en met 5 juli. Een week later wordt op de Red Bull Ring ook de tweede Grand Prix van het jaar verreden.