Alex Zanardi verkeert twee dagen na zijn ongeval met een handbike buiten levensgevaar. Artsen blijven zich zondag nog wel grote zorgen maken om de neurologische toestand van de voormalig Formule 1-coureur en viervoudig paralympisch kampioen.

De 53-jarige Zanardi wordt sinds vrijdag op de intensive care van een ziekenhuis in Siena in een kunstmatige coma gehouden, nadat hij is geopereerd aan breuken in zijn schedel en gezicht. De voormalig-coureur van Jordan, Minardi en Williams wordt kunstmatig beademd.

Het is nog onduidelijk in hoeverre Zanardi hersenletsel heeft opgelopen bij zijn ongeval, dat vrijdag in Toscane plaatsvond. De Italiaan belandde op een weg tussen Pienza en San Quirico d'Orcia op de verkeerde weghelft en botste op een vrachtwagen. Een uur later werd hij opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens de artsen kan het nog tien dagen voordat precies duidelijk wordt in hoeverre Zanardi kan herstellen. Naast zorgen over zijn neurologische toestand, vrezen de doktoren ook dat hij visueel gevolgen blijft ondervinden van het ongeluk.

Zanardi reed van 1991 tot 1994 en in 1999 in de Formule 1. In 2001 moesten zijn benen worden geamputeerd na een crash op het Duitse circuit de Lausitzring. De laatste jaren was de Italiaan zeer succesvol als handbiker. Hij won tweemaal goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 én in 2016 in Rio de Janeiro.

Volgens Italiaanse media komt het ziekenhuis in Siena later op zondag met een nieuwe update rond de gezondheidstoestand van Zanardi.