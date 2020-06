Lewis Hamilton gaat een commissie in het leven roepen die onderzoekt hoe de autosport meer kansen kan bieden voor mensen met een zwarte huidskleur. Het is een volgende stap van de Formule 1-wereldkampioen in zijn strijd tegen racisme.

Hamilton, de eerste en vooralsnog enige zwarte coureur in de Formule 1, spreekt zich al weken fel uit in het racismedebat en hoopt met de zogeheten Hamilton Commission iets fundamenteels te veranderen in de autosport.

"De commissie gaat onderzoeken hoe de autosport kan worden ingezet om meer zwarte jongeren te betrekken bij dingen als wetenschap en techniek en ze uiteindelijk in te zetten bij teams of in andere sectoren", zegt Hamilton in The Sunday Times.

Er wordt onder meer gekeken naar de kansen die mensen met een zwarte huidskleur krijgen op scholen, tegen welke belemmeringen ze aanlopen en manieren om het afstuderen in technische vakken bevorderen.

"De tijd van symbolische gebaren is voorbij. Ik hoop dat de commissie echte, tastbare en meetbare veranderingen mogelijk maakt", aldus de 35-jarige Hamilton.

"Als ik over twintig jaar terugkijk, wil ik een sport zien die een verlegen, zwarte jongen uit de arbeidersklasse veel kansen geeft en net zo divers wordt als de complexe en multiculturele wereld waarin we leven."