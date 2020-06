Lewis Hamilton heeft woensdag een boos Instagram-bericht aan het adres van Red Bull Racing-topman Helmut Marko verwijderd. De Formule 1-wereldkampioen reageerde fel op quotes die van de Oostenrijker zouden zijn, maar later nep bleken.

De 77-jarige Marko zou in een interview met het Duitse RTL hebben gezegd dat "sommige coureurs zijn afgeleid door zich druk te maken over welke levens ertoe doen". Hij zou daarbij hebben gedoeld op Hamilton, die de laatste tijd nadrukkelijk op de voorgrond treedt in de strijd tegen racisme.

"Voor Max Verstappen is alleen de wereldtitel belangrijk", zou Marko eraan hebben toegevoegd. "Hij traint daar keihard voor en is klaar voor het seizoen." De quotes werden opgepikt door internationale media, al was het interview niet terug te vinden bij RTL.

Iets later op de middag bleek dat de uitspraken van Marko niet op waarheid berustten. Het oorspronkelijk nieuwsbericht werd offline gehaald, waarna Hamilton zijn bericht op sociale media verwijderde.

Hamilton liet in zijn bericht weten "verdrietig en beledigd" te zijn door Marko. "Ik hoop dat de mensen met een kleurtje binnen jouw team beseffen waar je prioriteiten liggen en hoe je tegen ze aankijkt", schreef hij onder meer. "Word wakker. Onze sport moet veranderen."

Red Bull Racing-topman Helmut Marko. (Foto: Pro Shots)

Formule 1-top steunt Hamilton

Hamilton is een van de prominenten die zich uitspreekt tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd, de zwarte Amerikaanse man die onlangs om het leven kwam door politiegeweld. Wereldwijd heeft dat tot veel protesten geleid.

Hamilton zei onder meer teleurgesteld te zijn in het gebrek aan actie bij de andere Formule 1-coureurs en riep overheden wereldwijd op om "racistische symbolen" te verwijderen.

De zesvoudig wereldkampioen krijgt steun vanuit de top van de Formule 1; eerder deze maand zei directeur Ross Brawn volledig achter de uitspraken van de Mercedes-coureur te staan.