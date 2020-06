In navolging van Oostenrijk en Groot-Brittannië wordt dit Formule 1-seizoen mogelijk ook in China een dubbele Grand Prix verreden. Het circuit in Sjanghai denkt na over een aanbod van het Formula One Management (FOM).

De race in China zou op 19 april verreden worden, maar werd net als acht andere Grands Prix geschrapt vanwege de coronapandemie. Mogelijk keert het circuit dus nog terug op de kalender.

"Er is nog geen besluit genomen over het aanbod. Het hangt af van hoe de pandemie zich ontwikkelt", zegt Xu Bin namens Shanghai Sports Bureau, dat verantwoordelijk is voor het organiseren van de race.

Inmiddels is duidelijk dat de eerste acht races van het seizoen op Europese bodem worden verreden: in Oostenrijk (twee keer), Hongarije, Groot-Brittannië (tweemaal), Spanje, België en Italië.

Over de verdere invulling van de kalender is nog weinig bekend. Mogelijk wordt de Europese serie uitgebreid met enkele races, waarna het de bedoeling is om ook Azië en Noord- en Zuid-Amerika aan bod te laten komen. Er wordt achter de schermen druk over vergaderd.

In totaal hoopt de Formule 1 vijftien tot achttien races te organiseren. De eerste Grand Prix van het seizoen is op 5 juli in Oostenrijk.