Het team van Max Verstappen doet zondag toch weer mee aan de virtuele 24 uur van Le Mans. De auto met nummer 20 van Team Redline was 's nachts nog uitgevallen na meerdere technische problemen.

Aan het einde van de ochtend, na ruim negentien uur racen, zorgden serverproblemen voor twee rode vlaggen en een herstart van de virtuele wedstrijd. Het uitgevallen team van Verstappen mocht ook weer meedoen, al startte het wel op de laatste plaats, achttien rondes achter de leiders.

Verstappen lag na een kleine tien uur nog aan de leiding toen hij door herhaaldelijke technische problemen crashte. De Nederlander bracht zijn virtuele LMP2-auto naar de pits voor reparaties, waarna zijn land- en teamgenoot Atze Kerkhof aan een inhaalrace begon.

De professionele simracer kreeg echter ook te maken met problemen in het spel, waarna het team van Kerkhof, Verstappen, Formule 1-coureur Lando Norris en de Finse simracer Greger Huttu moest opgeven.

"We hadden jammer genoeg geen controle over wat er vandaag gebeurd is", schreef een teleurgestelde Verstappen 's nachts op Twitter.

Normaal zou dit weekend de 'echte' 24 uur van Le Mans gehouden worden, maar het prestigieuze evenement is vanwege de coronacrisis verplaatst naar 19 en 20 september.