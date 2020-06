Podiumceremonies in de Formule 1 zullen dit seizoen anders verlopen dan normaal. De organisatie werkt aan een plan voor een 'coronaproof' alternatief en kijkt ook naar andere aanpassingen rond Grands Prix.

"De ceremonie kan niet worden gehouden zoals we gewend zijn. We zijn nu van plan om iets op de grid te doen. Een optie is om de auto's op het circuit neer te zetten en de coureurs ervoor te laten staan", zegt directeur Ross Brawn vrijdag op de Formule 1-site.

"We kunnen de trofeeën niet uitreiken, omdat er dan iemand in de buurt van de coureurs komt. We zijn nu bezig met het uitwerken van plannen en procedures en kijken hoe we dat op televisie kunnen weergeven."

Het is in de Formule 1 gebruikelijk dat fans na een race massaal richting het podium trekken om de huldiging bij te wonen. Die fans zullen er in de eerste acht races van 2020 sowieso niet zijn; de Grands Prix worden achter gesloten deuren verreden.

Dit soort taferelen, zoals na de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Oostenrijk vorig jaar, zien we voorlopig niet terug in de Formule 1. (Foto: Pro Shots)

'We gaan er iets leuks van maken'

De Formule 1 gaat meer aanpassingen doorvoeren. Zo zijn er vóór een race weinig mensen welkom op de grid - normaal is het daar druk met coureurs, monteurs, media en gasten - en wordt ook afgezien van de traditionele drivers parade.

"We zijn ons bewust van de situatie. Dingen die voorheen normaal waren, kunnen gewoon niet plaatsvinden. Van de zeer drukke grid, een kenmerk van de Formule 1-race, zal geen sprake zijn", aldus Brawn.

"In plaats van de drivers parade zullen we alle coureurs voor hun garage interviewen. Er zijn veel mogelijkheden waarbij we de gezondheid en veiligheid niet in gevaar brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we er iets leuks van gaan maken."

De eerste race van het Formule 1-seizoen is op 5 juli in Oostenrijk. Het is nog onbekend hoe de kalender er na de eerste acht Grands Prix van 2020 uitziet.