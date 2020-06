Renault gaat volgende week testen op de Red Bull Ring. Daniel Ricciardo en Esteban Ocon bereiden zich beiden een dag lang voor op de start van het uitgestelde Formule 1-seizoen op het circuit in Oostenrijk.

Ricciardo neemt dinsdag plaats in de auto van 2018 en Ocon doet dat woensdag. Renault moet gebruikmaken van een oude wagen omdat de reglementen voorschrijven dat de teams niet mogen testen met de huidige auto.

Renault is niet het enige team dat test in aanloop naar de nieuwe jaargang. Mercedes-rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas deden dat deze week al twee dagen op Silverstone en waarschijnlijk is Ferrari dat ergens in de komende weken ook van plan.

Sommige teams zijn door de reglementen echter niet in staat om te testen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Red Bull Racing en McLaren, die pas sinds kort een nieuwe motorleverancier hebben en dus niet zo snel gebruik kunnen maken van een oude wagen.

Verstappen is daar niet echt rouwig om. "Ik heb tegen het team gezegd dat het voor mij niets uitmaakt. Ik geloof dat we na drie of vier ronden in Oostenrijk wel weer op snelheid zijn. We hebben daar bovendien genoeg tijd om te rijden", zei hij.

Het Formule 1-seizoen had in maart al moeten beginnen in Australië, maar die en de daaropvolgende negen Grands Prix werden afgelast vanwege de coronacrisis. De jaargang gaat nu van start met een dubbele race in Oostenrijk op 5 en 12 juli.