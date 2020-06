Max Verstappen ziet er het nut niet van in om te gaan testen in de aanloop naar de start van het uitgestelde Formule 1-seizoen. De coureur van Red Bull Racing verwacht niet dat hij een achterstand oploopt ten opzichte van de concurrentie.

"Het is geen probleem dat wij niet testen. Dat gebeurt natuurlijk met een oude auto en met andere banden", zegt Verstappen vrijdag tegen het Duitse Sky. De reglementen schrijven voor dat teams niet mogen testen met de huidige auto.

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas reden dinsdag en woensdag in een oude wagen wat rondes op Silverstone en waarschijnlijk gaat Ferrari dat ergens in de komende weken ook doen. Red Bull Racing moet daar mede vanwege motorbeperkingen van afzien.

"Ik heb tegen het team gezegd dat het voor mij niets uitmaakt", aldus Verstappen. "Ik geloof dat we na drie of vier ronden in Oostenrijk wel weer op snelheid zijn. We hebben daar bovendien genoeg tijd om te rijden."

'Het gaat nu zelfs beter dan in Australië'

De nieuwe jaargang in de Formule 1 gaat volgende maand van start met twee races in Oostenrijk op 5 en 12 juli. Verstappen kan met vertrouwen afreizen naar de Red Bull Ring, want hij won daar de afgelopen twee jaar de Grand Prix.

"Ik ben er fysiek gezien helemaal klaar voor. Ik train misschien nog wel beter dan anders omdat ik er nu natuurlijk meer tijd voor heb. Ik geloof dus dat het met bijvoorbeeld de nek wel goed zit. Ik denk dat het nu zelfs beter is dan in Australië", vertelt Verstappen.

Het seizoen in de koningsklasse van de autosport had in maart al moeten beginnen in Australië, maar die race werd op het laatste moment afgelast vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus. Er ging vervolgens ook een streep door de daaropvolgende negen Grands Prix.