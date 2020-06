De Formule 1 zal dit jaar Azerbeidzjan, Singapore en Japan niet aandoen. Het doel blijft desondanks onveranderd om vijftien tot achttien Grands Prix te rijden, meldt de Formule 1 vrijdag.

Nog voor de eerste race van het seizoen, op 5 juli in Oostenrijk, wil de Formule 1 de definitieve kalender presenteren. Het seizoen zal medio december eindigen met de Grand Prix van Abu Dhabi.

"Vanwege de voortdurende uitdagingen rondom het coronavirus hebben wij en onze promotors in Azerbeidzjan, Singapore en Japan besloten om de races in die landen te annuleren", valt in een verklaring te lezen.

In Azerbeidzjan en Singapore wordt geracet op een stratencircuit in de hoofdstad, waardoor het erg ingewikkeld is om een nieuwe datum te vinden. In Japan zijn strenge reisvoorschriften van kracht, die ertoe leiden dat de race is geschrapt.

Formule 1 meldt 'aanzienlijke progressie' in gesprekken over kalender

Eerder ging er al onder meer een streep door de Grands Prix in Nederland, Monaco, Frankrijk en Australië. De Formule 1 kondigde begin deze maand het eerste deel van de definitieve kalender aan met acht races zonder publiek in Europa van juli tot en met september.

Het plan is om daarna via Azië, Noord- en Zuid-Amerika het seizoen te beëindigen in het Midden-Oosten. Binnen enkele weken wordt de volledige kalender bekendgemaakt.

"We hebben aanzienlijke progressie gemaakt met circuits die al op de kalender stonden en enkele nieuwe", schrijft de Formule 1. "Het is erg bemoedigend dat er door een aantal nieuwe locaties interesse is getoond voor het organiseren van een race dit jaar."

De Formule 1 benadrukt dat de gezondheid van het Formule 1-personeel en de bewoners van de landen die bezocht worden de hoogste prioriteit heeft.