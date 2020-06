De Formule 1 houdt hoop dat er in de tweede helft van het seizoen races met publiek kunnen worden georganiseerd. De organisatie is achter de schermen druk bezig en hoopt snel meer bekend te kunnen maken.

"Het laatste wat we willen, is iets bekendmaken om het vervolgens weer aan te moeten passen", zegt Formule 1-directeur Ross Brawn over de voorzichtigheid waarmee hij te werk gaat.

"We moeten mensen ook genoeg tijd geven om plannen te kunnen maken. We hopen nog steeds dat er races met publiek kunnen worden verreden. Dan moet er tijd zijn voor kaartverkoop en promotie."

Vooralsnog is bekend dat in Oostenrijk (twee keer), Hongarije, Groot-Brittannië (tweemaal), Spanje, België en Italië in principe achter gesloten deuren de eerste acht races van 2020 zullen worden verreden.

Mogelijk komen daar nog Europese circuits bij die niet eerder op de Formule 1-kalender stonden. "Maar dat ga ik nu nog niet bekendmaken. We zijn er nog steeds mee bezig", aldus Brawn.

De eerste Formule 1-race van het seizoen is op 5 juli in Oostenrijk. Vorig jaar ging de overwinning op de Red Bull Ring in Spielberg naar Max Verstappen.

Formule 1-directeur Ross Brawn (rechts) staat voor de zware taak om een gedegen kalender in elkaar te draaien. (Foto: Getty Images)