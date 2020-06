Lewis Hamilton heeft genoten van zijn eerste kilometers in een Formule 1-auto sinds de uitbraak van het coronavirus. De wereldkampioen van Mercedes kwam woensdag in actie op het circuit van Silverstone.

"Het is geweldig om weer terug te zijn in de auto. Het gaf me echt een boost toen ik de garage uit reed", zegt de 35-jarige Hamilton, recent vooral in het nieuws vanwege zijn strijd tegen racisme, in een video van Mercedes.

"Het voelt allemaal weer fris en nieuw, ook al reed ik in een oudere auto. Mijn dag begon met wat regen, maar daar ben ik hier mee opgegroeid, dus ik ben eraan gewend."

Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas reed dinsdag al zijn eerste rondjes op het circuit in Groot-Brittannië. Beide coureurs gebruikten de Formule 1-auto van 2018, omdat er volgens de regels niet getest mag worden met de wagen van dit jaar.

"Ik had de auto goed onder controle", aldus Hamilton. "Het voelde niet alsof ik het een heel lange periode niet had gedaan, dus dat is positief. Het is goed om te weten dat ik het nog niet verleerd ben."

De langverwachte start van het Formule 1-seizoen is op 5 juli in Oostenrijk, waar een week later ook de tweede Grand Prix van 2020 gepland staat. Vervolgens komen in ieder geval Hongarije, Groot-Brittannië (tweemaal), Spanje, België en Italië aan bod.