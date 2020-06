Lewis Hamilton vindt het mooi om te zien dat er over de hele wereld steeds meer actie wordt ondernomen om racisme tegen te gaan. De coureur van Mercedes merkt dat de vele protesten van de laatste weken niet voor niets zijn geweest.

"In de afgelopen weken hebben we gezien dat de wereld zijn ogen heeft geopend voor de realiteit van racisme. Mensen zijn verenigd en gebruiken hun stem en platform in de strijd vóór gelijkheid en in de strijd tégen politiegeweld en white supremacy", schrijft Hamilton op Twitter.

De zesvoudig wereldkampioen in de Formule 1 is een van de prominenten die de laatste weken op de voorgrond treden in de strijd tegen racisme. Aanleiding voor de vele acties is de dood van George Floyd, een zwarte man die eind mei door politiegeweld om het leven kwam in de Verenigde Staten.

Eerder deze week riep de 35-jarige Hamilton overheden in de wereld op om alle "racistische symbolen" te verwijderen. De Brit ergerde zich in eerste instantie nog aan het gebrek aan actie bij onder meer Formule 1-coureurs, maar hij ziet dat de protesten wel degelijk effect hebben gehad.

"We hebben nog een lange weg te gaan, maar door alle acties en protesten zijn er over hele wereld stappen in de juiste richting zijn gezet. Er zijn belangrijke wetten aangenomen, er worden veel meer antiracismeboeken verkocht en mensen verdiepen zich meer in onze wereld. Dit is pas het begin."