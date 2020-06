Valtteri Bottas is blij dat hij dinsdag heeft kunnen testen op Silverstone. De Finse coureur van Mercedes kon zodoende alvast wennen aan de regels die komend seizoen gelden in verband met de coronacrisis.

"Dit was heel nuttig voor het team. Iedereen is al lang niet meer in een garage geweest en er zijn veel nieuwe regels, dus we moeten met dit soort dingen voorzichtig zijn. Het was goed om dat al een keer te oefenen", zegt Bottas in een video op de socialemediakanalen van Mercedes.

De coureurs en de overige leden van Mercedes droegen in de pitbox een mondkapje en hielden waar mogelijk 1,5 meter afstand. Het team trainde onder meer de volledige startgridprocedure, die nu zal verlopen met veel minder personeelsleden op de grid, en verder geen pers of gasten.

"Ik denk dat we veel hebben geleerd en nu efficiënter kunnen zijn, zodat iedereen weer veilig kan gaan racen. Ik vond het in elk geval heerlijk om weer in de wagen te zitten en kan al niet meer wachten tot Oostenrijk. We hebben lang op dit moment moeten wachten", aldus Bottas.

Bottas wordt woensdag afgelost door teamgenoot Lewis Hamilton. Beiden rijden in een oude Formule 1-auto, omdat er volgens de reglementen tijdens het seizoen niet mag worden getest met de huidige wagen. Onder meer Red Bull Racing moet daar waarschijnlijk van afzien door motorbeperkingen.

Het Formule 1-seizoen had al in maart moeten beginnen, maar de eerste negen Grands Prix werden allemaal afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus. De jaargang gaat volgende maand daadwerkelijk van start met een dubbele race in Oostenrijk op 5 en 12 juli.