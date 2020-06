Met de eerste Grands Prix in zicht komt er voor de Formule 1-teams een einde aan een financieel onzekere situatie. De coronacrisis heeft er bij de meeste teams diep ingehakt. Een overzicht.

Ferrari

Ferrari meldde begin mei "harder te zijn geraakt dan elk ander team" door het coronavirus en de recessie die daaruit voortvloeit. Het Italiaanse team noteerde in het eerste kwartaal een inkomstenverlies van 30 procent.

In het eerste kwartaal stonden slechts twee races op het programma die moesten worden geannuleerd, in het tweede kwartaal ging een streep door nog eens acht GP's. Ferrari heeft nog geen cijfers van dat tweede kwartaal bekendgemaakt, maar het inkomstenverlies zal alleen maar toenemen.

Dat heeft grote gevolgen voor het hele bedrijf, dat ook zijn autoverkoop zag afnemen. "Van al onze activiteiten is de Formule 1 het hardst geraakt door de coronacrisis", meldde CEO Louis Camilleri aan zijn aandeelhouders.

"De omzet bereikt de bottomline, dat is voor ons een grote klap. Gelukkig is de start van het Formule 1-seizoen in zicht."

Ferrari is zwaar getroffen door de coronacrisis. (Foto: Pro Shots)

De kleinere Engelse teams

Terwijl het coronavirus in Italië al vroeg in maart om zich heen sloeg, beleefde Groot-Brittannië pas begin april zijn piek. Zeven van de tien renstallen hebben in Engeland hun thuisbasis. Zij kregen de economische klap wat later dan Ferrari, maar die was niet minder hard.

McLaren, Renault, Haas, Racing Point en Williams maakten allemaal gebruik van een overheidsregeling om tijdelijk onbetaald verlof aan te vragen voor een groot deel van hun werknemers.

Staartteam Williams werd het hardst getroffen: hoofdsponsor ROKiT beëindigde eind mei per direct de samenwerking. De jaarcijfers van Williams lieten een nettoverlies van 14 miljoen euro zien. De directie bood het team te koop aan en is in afwachting van geïnteresseerde partijen.

“Deze situatie is echt een bedreiging voor onze toekomst.” Günther Steiner, teambaas Haas

De McLaren Group schrapte twaalfhonderd van de vierduizend banen, waarvan een onbekend aantal in het Formule 1-team. Renault zag zich genoodzaakt om vijftienduizend mensen te ontslaan. Het Franse automerk, dat zijn Formule 1-fabriek in Engeland heeft staan, ontkende wel geruchten dat het een vertrek uit de koningsklasse van de autosport zou overwegen.

Haas, qua omvang het kleinste team in de Formule 1, vreesde tijdens de coronacriris openlijk voor zijn voortbestaan. "Deze situatie is echt een bedreiging voor onze toekomst. Zonder races zijn onze inkomsten zeer beperkt. Teameigenaar Gene Haas wil gelukkig nog wachten, maar zoals elke zakenman kan hij dat niet eeuwig blijven doen", zei teambaas Günther Steiner.

Racing Point maakte in januari - nog voordat de coronacrisis uitbrak - bekend in 2021 verder te gaan als Aston Martin. In zijn laatste jaar onder de huidige naam heeft de roze renstal de steun van miljardair Lawrence Stroll, de vader van coureur Lance, om te kunnen overleven.

Racing Point kent door de coronacrisis een vreemd laatste seizoen voordat het overgaat in Aston Martin. (Foto: Pro Shots)

Alfa Romeo

Alfa Romeo, dat zijn thuisbasis in Zwitserland heeft, heeft in tegenstelling tot veel andere kleine teams (nog) niet gesneden in de personeelsuitgaven. Teambaas Frédéric Vasseur liet wel weten dat de impact ook op zijn team zeer groot zal zijn.

"Niemand weer nu nog hoeveel geld ons dit gaat kosten. We werken hard aan een plan B, plan C en alle andere letters van het alfabet om de renstal overeind te houden", zei hij in april tegen Motorsport.com.

Nu er de komende maanden wel geracet wordt, verwacht Vasseur extra kosten te maken. "Het is voor ons een stuk duurder om aan achttien races deel te nemen in een half jaar tijd dan achttien races in een jaar tijd. We hebben meer materialen en personeel nodig en dat gaat in de papieren lopen."

Alfa Romeo gaat net als veel andere teams extra kosten maken als er de komende zes maanden mogelijk achttien races worden verreden. (Foto: Pro Shots)

Red Bull en AlphaTauri

Red Bull en AlphaTauri zijn vreemde eenden in de bijt in de Formule 1. Waar de andere renstallen bij een automerk horen, zijn het team van Max Verstappen en het zusterteam onderdeel van een energiedrankfabrikant.

Maar net als de automerken is Red Bull getroffen door de coronacrisis, bijna overal ter wereld ging immers de horeca dicht. Alleen al in de maand maart zag Red Bull de verkoop met 12,1 procent afnemen.

De Formule 1 hoopt dit jaar nog aan 15 tot 18 races te komen, terwijl er aanvankelijk een recordaantal van 22 op de kalender stonden. "Elke race die niet vereden wordt, kost ons 1,5 à 2 miljoen euro", schatte Alpha Tauri-teambaas Franz Tost in.

De grote teams in de Formule 1 (naast Red Bull ook Ferrari en Mercedes) hebben wel als voordeel dat er vanaf volgend jaar toch al moest worden gesneden in de uitgaven. In 2021 wordt het budgetplafond van 145 miljoen dollar (128 miljoen euro) van kracht, een jaar later wordt dat zelfs teruggebracht tot 119 miljoen euro.

De drie topteams werkten de laatste jaren met budgetten van ruim 300 miljoen en zullen nu simpelweg een deel van de bezuinigingen eerder moeten doorvoeren.

Door de sluiting van veel horeca zag Red Bull de inkomsten in maart met ruim 12 procent afnemen. (Foto: Pro Shots)

Mercedes

Als dominant team in de sport kan Mercedes de financiële klappen van de coronacrisis het best opvangen. De Duitse renstal kondigde net als Ferrari zelfs aan te onderzoeken om naast de Formule 1 in andere klasses als de IndyCar te gaan racen, omdat er voldoende geld voor de autosport overblijft als het budgetplafond straks van kracht is.

Mercedes moest door de invoering van het budgetplafond de komende jaren toch al flink gaan snijden in de uitgaven. (Foto: Pro Shots)