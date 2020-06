Formule 1-directeur Ross Brawn benadrukt dat hij volledig achter wereldkampioen Lewis Hamilton staat in diens publiekelijke strijd tegen racisme.

"We steunen Lewis volledig in wat hij gezegd heeft. Hij is een geweldige ambassadeur van de sport", zegt Brawn maandag tegen Sky Sports.

De 35-jarige Hamilton, de eerste en op dit moment enige zwarte coureur in de Formule 1, is sinds de dood van de Amerikaan George Floyd, die twee weken geleden door politiegeweld om het leven kwam, zeer actief op sociale media.

Zo sprak de Brit de andere F1-coureurs er vorige week op aan dat ze zich niet uitspraken tegen racisme. "Er komt geen enkel teken vanuit de Formule 1, wat een door witte mensen gedomineerde sport is", schreef hij op Instagram. "Ik ben een van de weinige mensen van kleur in de Formule 1 en heb het gevoel dat ik alleen sta."

Zondag schaarde Hamilton zich publiekelijk achter demonstranten die in Bristol een standbeeld van de in de zeventiende eeuw geboren slavenhandelaar Edward Colston neerhaalden.

62 Britse demonstranten gooien standbeeld slavenhandelaar in rivier

'Moeten meer kansen geven aan minderheden in F1'

De Formule 1 plaatste afgelopen dinsdag een statement op Twitter waarin de organisatie zijn steun uitspreekt voor iedereen die tegen racisme strijdt, maar Brawn is de eerste hooggeplaatste F1-official die specifiek zijn steun uitspreekt voor Hamilton.

"De opmerkingen van Lewis zijn terecht", aldus de Britse directeur. "Wat er in de VS is gebeurd is vreselijk en gebeurt veel te vaak. Maar dit lijkt bijna de druppel die de emmer doet overlopen."

Brawn erkent dat de Formule 1 moet werken aan zijn diversiteit. "Daarom zijn we een aantal jaar geleden ook begonnen met diversiteitsprogramma's op scholen. Want het begint bij de basis."

"Het is een feit dat de Formule 1 altijd een meritocratie (een samenleving waarin prestaties de sociale status bepalen, red.) zal zijn, je moet de beste zijn om te winnen. Dat kunnen we niet forceren. Maar we kunnen wel meer kansen geven aan minderheden om betrokken te raken bij de sport. Niet alleen als coureur, maar bijvoorbeeld ook als monteur. Daar staan we als Formule 1 voor."