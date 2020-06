Lewis Hamilton prijst het neerhalen van een standbeeld van een Britse slavenhandelaar in Bristol. De Formule 1-kampioen roept overheden wereldwijd op om andere "racistische symbolen" te verwijderen.

Zesvoudig wereldkampioen Hamilton plaatste zondag in zijn Instagram Stories een foto van een standbeeld van Edward Colston dat tijdens een Black Lives Matter-protest in Bristol werd neergehaald. Colston was een in de zeventiende eeuw geboren slavenhandelaar.

Demonstranten namen het standbeeld in een knieklem, verwijzend naar de dood van de Amerikaan George Floyd.

Het standbeeld werd vervolgens tijdens het protest door de straten van Bristol gedragen en uiteindelijk in de rivier gegooid. Die actie kon op goedkeuring rekenen van Hamilton, die zich de laatste dagen regelmatig uitsprak tegen racisme.

"Ons land eerde een man die Afrikaanse slaven heeft verkocht. Alle standbeelden van racisten die geld verdienden met de verkoop van mensen moeten worden neergehaald", schreef Hamilton op Instagram. "Welk standbeeld is het volgende?"

Het bewuste bericht van Lewis Hamilton. (Beeld: Instagram)

Hamilton wil andere standbeelden vreedzaam verwijderen

De eerste niet-witte coureur in de Formule 1 riep in een volgend bericht op tot het collectief verwijderen van dergelijke standbeelden. "Ik daag regeringen wereldwijd uit tot verandering en het vreedzaam verwijderen van deze racistische symbolen."

De 35-jarige Hamilton roerde zich de laatste dagen vaker in de strijd tegen racisme. Zo zei hij geen begrip te hebben voor het gebrek aan aandacht voor de dood van Floyd binnen de Formule 1. Floyd kwam om het leven door geweld van witte politieagenten. Daarop plaatsten diverse Formule 1-coureurs berichten op hun sociale media om hun afschuw te uiten.