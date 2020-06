George Russell heeft zondag ook de virtuele Grand Prix van Azerbeidzjan gewonnen. De Williams-coureur boekte op het circuit van Bakoe zijn derde zege op rij in de serie digitale Formule 1-races.

De 22-jarige Russell vertrok van poleposition en ging van start tot finish aan de leiding. De Brit kreeg alleen in de openingsronde concurrentie van Alexander Albon, maar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing moest al snel een gaatje laten.

Russell liet Albon zo'n zeven seconden achter zich, terwijl Esteban Gutiérrez namens Mercedes derde werd. Ferrari-coureur Charles Leclerc, die eerder de virtuele races in Vietnam en China won, kwam er niet aan te pas en eindigde in de achterhoede.

Twee weken geleden was Russell ook de sterkste in de virtuele Grand Prix van Monaco en begin vorige maand triomfeerde hij eveneens in de digitale race in Spanje.

Verstappen liet digitale races schieten

Naast Russell, Albon en Leclerc deden er met Lando Norris, Nicholas Latifi en Sergio Pérez nog drie Formule 1-coureurs mee. Ook kwamen er enkele voetballers in actie, onder wie Real Madrid-doelman Thibaut Courtois. Max Verstappen liet alle virtuele races schieten.

De digitale Grand Prix van Azerbeidzjan was de zevende van een serie van acht races, waaronder de Nederlandse GP. Die werd verreden op het Braziliaanse Interlagos, omdat het circuit van Zandvoort nog niet in het spel was verwerkt. Volgende week komen de coureurs in actie in Canada.

Het Formule 1-seizoen wordt volgende maand hervat met een dubbele race in Oostenrijk (5 en 12 juli). Eerder deze week presenteerde de koningsklasse van de autosport een kalender met acht Europese races. Door de coronacrisis moesten tien races, waaronder de Grand Prix van Nederland, eerder dit jaar worden uitgesteld of afgelast.

