De Grand Prix van Hongarije blijft in ieder geval tot en met 2027 op de Formule 1-kalender staan. De organisator van de race op de Hungaroring heeft het contract met Formule 1-eigenaar Liberty Media vrijdag met een jaar verlengd.

De GP van Hongarije is op dit moment de derde race van het seizoen die op de ingekorte kalender prijkt. De race op de Hungaroring wordt op 19 juli vanwege de coronacrisis zonder publiek afgewerkt.

De organisatie heeft daarom contact gezocht met Liberty Media voor compensatie van het gemis aan inkomsten. "We hebben tijdens de gesprekken ons best gedaan om een gunstige afspraak te krijgen in deze moeilijke tijden, zowel voor ons land als voor de sport", vertelt circuiteigenaar Zsolt Gyualay op de website van het circuit.

"We kunnen geen exacte cijfers geven, maar het bedrag om de race te mogen organiseren is een fractie van wat we betalen bij een race met publiek", vervolgt hij. "Verder hebben we een verlenging van ons contract weten af te dwingen. Dat is nu dus geldig tot en met 2027 in plaats van 2026."

De GP van Hongarije staat sinds 1986 onafgebroken op de Formule 1-kalender. Vorig jaar werd de race gewonnen door Lewis Hamilton en eindigde Max Verstappen, die voor het eerst in zijn carrière van poleposition was vertrokken, als tweede.

Het huidige Formule 1-seizoen gaat op 5 en 12 juli van start met een dubbele Grand Prix in Oostenrijk. Eerder deze week presenteerde de koningsklasse van de autosport een kalender met de eerste acht races van 2020. Door de coronacrisis moesten tien races, waaronder de Grand Prix van Nederland, eerder dit jaar worden uitgesteld of afgelast.