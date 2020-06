Lewis Hamilton gaat zijn aflopende contract bij Mercedes verlengen. Teambaas Toto Wolff rekent erop dat de wereldkampioen zijn handtekening snel onder een nieuwe verbintenis zet.

"Zodra het seizoen weer is hervat, gaan we met elkaar zitten en pakken we het contract erbij. Dan kijken we naar de cijfers, alle rechten en hopelijk kunnen we dan snel iets op papier zetten", meldt Wolff vrijdag via het Twitter-account van Mercedes.

De 35-jarige Hamilton rijdt al sinds 2013 voor de Duitse renstal. In die tijd pakte hij liefst vijf wereldtitels, in 2014, 2015, 2017, 2018 en 2019 . Eerder werd hij in 2008 wereldkampioen met McLaren.

De Brit liet aan het begin van dit jaar, nog voor het seizoen door de coronacrisis werd stilgelegd, al weten zijn contract bij Mercedes in principe te willen verlengen. "Meestal zijn het de details waar het om gaat. Ik ben gelukkig bij dit team", zei hij in februari.

Hamiltin en Mercedes gaan testen

Donderdag werd bekend dat Mercedes en Hamilton volgende week een dag gaan testen op het circuit van Silverstone.

De zesvoudig wereldkampioen kan dan nog wat kilometers maken in de aanloop naar de start van het Formule 1-seizoen op 5 juli in Oostenrijk. Een week later wordt in het Alpenland opnieuw een Grand Prix verreden.

De kalender bestaat vooralsnog uit acht races, maar de Formule 1 werkt aan een kalender van vijftien tot achttien races.