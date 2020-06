Als het Formule 1-seizoen op 5 juli begint met de Grand Prix van Oostenrijk, dan is het 217 dagen geleden dat de coureurs voor het laatst een race reden. Na die ongekend lange periode van inactiviteit doen ze er volgens oud-coureur Robert Doornbos goed aan om bijvoorbeeld eerst te karten.

Op 1 december vorig jaar was de GP van Abu Dhabi de laatste Formule 1-race. Sindsdien hebben de coureurs alleen bij de testdagen in Barcelona hun bolides kunnen besturen.

Veel jonge coureurs zoals Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Alexander Albon en George Russell hielden zich in de coronaperiode bezig met digitale races. Voor de lol, maar ook om straks in juli op de Red Bull Ring goed voorbereid aan de start te staan.

"Al dit simracen is natuurlijk leuk en aardig, maar een Formule 1-auto besturen is heel wat anders", zegt Doornbos tegen NU.nl. "Je wilt je lichaam toch even wakker schudden voordat je weer de auto instapt."

"Een paar rondjes op een 125 cc-schakelkart is daar ideaal voor. Die dingen gaan van 0 naar 100 kilometer per uur in drie seconden en halen topsnelheden van 180 km/u, dat geeft op een klein baantje een goede voorbereiding op het echte werk."

Diverse Formule 1-coureurs, onder wie Pierre Gasly, Daniil Kvyat en Nicholas Latifi stapten de afgelopen dagen al in een kart, zo lieten zij op Instagram zien. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas rijden komende week in de auto van 2018 op Silverstone om weer op gang te komen.

"Het viel me ook op dat Lando Norris bij zijn oude team Carlin in de Formule 3 gaat rijden, puur om het gevoel weer terug te krijgen. Dat vond ik heel slim", zegt Doornbos.

De oud-coureur van Minardi en Red Bull stelt dat het in Oostenrijk te laat is voor de coureurs om weer te wennen aan racen op topsnelheid. "Op de trainingen op vrijdag is daar niet echt ruimte voor. Je gaat dan alweer heel snel op zoek naar de juiste afstelling voor de kwalificatie en de race. Echt tijd om er weer lekker in te komen is er eigenlijk niet."

Niet te zeggen of Verstappen inactiviteit beter verteert dan Hamilton

Voor de coureurs die hun hele leven lang racen is een periode van ruim tweehonderd dagen zonder wedstrijden uniek. Het valt volgens Doornbos niet te zeggen of jonge coureurs als Verstappen (22), of juist oudere als Hamilton (35) die lange periode van inactiviteit het best verteren.

"Maar wat ik wel verwacht, is dat de echte talenten meteen zullen komen bovendrijven. Dan heb ik het over de natuurtalenten die bijvoorbeeld ook altijd goed zijn in de regen. Coureurs die dat wat minder hebben, zullen op zondag best nog wel een foutje maken."