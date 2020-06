Volgens Formule 1-directeur Ross Brawn zou een seizoen van acht races in Europa gelden als een officieel wereldkampioenschap.

De regels van de internationale autosportbond FIA schrijven voor dat een Formule 1-seizoen alleen geldig is als er minimaal acht Grands Prix verdeeld over drie continenten worden gehouden

Brawn bevestigt donderdag echter in gesprek met Motorsport.com dat die eis vervalt bij onvoorziene omstandigheden zoals de coronacrisis. "In theorie zullen de acht Europese races een geldig WK vormen", zegt de F1-directeur.

De Formule 1 publiceerde dinsdag een nieuwe kalender voor 2020 - met voorlopig alleen acht races in Europa - die loopt van begin juli tot en met begin september.

De koningsklasse van de autosport hoopt nog steeds dat dit jaar in totaal vijftien tot achttien Grands Prix verreden kunnen worden en dat ook op andere continenten dan Europa geracet kan worden.

Voorlopige Formule 1-kalender 5 juli: GP Oostenrijk

12 juli: GP Oostenrijk

19 juli: GP Hongarije

2 augustus: GP Groot-Brittannië

9 augustus: GP Groot-Brittannië

16 augustus: GP Spanje

30 augustus: GP België

6 september: GP Italië

'Er zullen voldoende races zijn'

Brawn erkent dat het niet makkelijk zal zijn om de allemaal in Europa gevestigde Formule 1-teams op andere continenten te krijgen.

"Het is een uitdaging, maar het was ook een uitdaging om het Europese deel van het seizoen samen te stellen", zegt hij. "Het leek twee of drie weken geleden nog onmogelijk, maar we hebben een prima kalender samengesteld."

"We hebben nu wat extra tijd om beslissingen te nemen. Er zijn meerdere opties, maar ik kan op dit moment echt niet zeggen hoe het seizoen er precies zal uitzien. Maar ik denk wel dat er voldoende races zullen zijn om een goed seizoen te draaien."

De Grands Prix van Australië, Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje, Monaco, Azerbeidzjan, Canada en Frankrijk moesten worden geschrapt of uitgesteld vanwege de pandemie. Voorlopig lijken alleen Bahrein en Abu Dhabi in december redelijk zeker van een plek als de kalender wordt uitgebreid.

De organisatie van de Russische Grand Prix in Sotsji meldt donderdag in een verklaring open te staan voor de organisatie van twee races. De race in Sotsji stond op de originele kalender gepland voor 27 september.