Mercedes organiseert volgende week een testsessie van twee dagen op Silverstone, waardoor coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor het eerst sinds februari weer in een Formule 1-auto zullen rijden.

Bottas (op dinsdag) en Hamilton (op woensdag) maken gebruik van de 2018 Mercedes W09, waarmee Hamilton twee jaar geleden zijn vijfde wereldtitel won.

"We gaan als team de protocollen testen in aanloop naar de start van het seizoen volgende maand in Oostenrijk", meldt Mercedes donderdag op Twitter.

De Formule 1-coureurs kwamen eind februari voor het laatst in actie bij de testdagen in Barcelona. Ze reisden vervolgens in maart wel af naar Melbourne voor de Grand Prix van Australië, maar die werd op het laatste moment afgelast vanwege het coronavirus.

De races in Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje, Monaco, Azerbeidzjan, Canada en Frankrijk werden daarna ook geschrapt of uitgesteld.

De Formule 1 maakte dinsdag het eerste deel van de nieuwe kalender bekend, met acht Grands Prix in Europa. Het seizoen moet op 5 juli beginnen met een race in Oostenrijk. Op 12 juli volgt de tweede race in Oostenrijk. Er staan ook twee races op Silverstone op het programma.