Mercedes-teambaas Toto Wolff is blij dat de Formule 1 niet heeft ingestemd met een plan voor een omgekeerde startvolgorde. Dat voorstel om races spannender te maken werd dinsdag verworpen.

Het plan was om Grand Prix-weekenden op zaterdag te beginnen met een sprintrace (die punten zou opleveren voor het wereldkampioenschap), waarbij de startvolgorde de omgekeerde WK-stand zou zijn. De uitslag van de sprintrace zou dan weer in omgekeerde volgorde de startopstelling van de hoofdrace op zondag bepalen.

Hiermee zou de Formule 1 spannender gemaakt moeten worden. Mercedes, dat de sport al zes jaar domineert, was naar verluidt het enige team dat tegenstemde. Red Bull-teambaas Christian Horner zei vorige week smalend dat "alleen Toto tegen de omgekeerde startvolgorde is".

"Het lijkt een gewoonte in de Formule 1 dat oude ideeën worden opgegraven, die uitgebreid geanalyseerd en vervolgens afgekeurd zijn", zei Wolff woensdag tegen The Race. "Er komt steeds opnieuw iemand die het een geweldig idee vindt en het opnieuw op de agenda zet."

Wolff noemt drie tegenargumenten

Wolff noemde drie "fundamentele redenen" om tegen de omgekeerde startvolgorde te zijn. "Ten eerste hoort in de Formule 1 de beste man in de beste auto te winnen. We hebben geen gimmicks nodig om de race spannender te maken."

"Ten tweede, ik weet van de touring cars dat strategie de doorslag kan geven als het resultaat van de ene race de startopstelling van de volgende race bepaalt. Stel dat een coureur niet zo goed rijdt, dan kan hij besluiten om uit te vallen, zodat hij bij de volgende race vooraan start en kan winnen."

"En ten derde vind ik het onrechtvaardig om de snelste auto's - en dat hoeft niet noodzakelijk Mercedes te zijn - te straffen om het feit dat ze de snelste zijn. We weten dat de marges vaak erg klein zijn in de Formule 1, daarom is het erg opportuun om sommige teams die net iets minder snel zijn een voordeel te geven."

Formule 1 staat in toekomst open voor veranderingen

Dinsdagavond meldde Formule 1-topman Chase Carey dat de invoering van een omgekeerde startvolgorde of een sprintrace op korte termijn alleen kan gebeuren als alle teams ermee instemmen. Doordat Mercedes tegen is, zal het plan in elk geval dit seizoen niet worden ingevoerd.

"We blijven openstaan voor veranderingen in de opzet van onze sport", zei Carey. "Maar we moeten er zeker van zijn dat we er geen gimmick van maken. De Formule 1 heeft een lange geschiedenis met veel helden en dat moeten we tot op een bepaald niveau in stand houden. Dat betekent niet dat we niet kunnen kijken naar bepaalde veranderingen."

Het Formule 1-seizoen begint op 5 juli in Oostenrijk, waar de eerste twee van acht Europese races zullen worden gehouden.