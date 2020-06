Chase Carey heeft uitgesloten dat er Grands Prix worden afgelast als een coureur of ander teamlid gedurende dat weekend positief test op het coronavirus. De Formule 1-baas benadrukt dinsdag bij de bekendmaking van de voorlopige kalender ook dat hij nog altijd hoopt dat er dit jaar vijftien tot achttien races kunnen worden verreden.

Bij de aanvankelijke seizoensopener van maart in Australië testte een teamlid van McLaren positief op het coronavirus, waarna het gehele team zich terugtrok voor de race. Uiteindelijk werd de hele Grand Prix na lang wikken en wegen geannuleerd, maar een dergelijk scenario is straks uitgesloten.

"Een positieve test van een individu zal niet leiden tot de annulering van een race", zegt Carey op de site van de Formule 1. "We moedigen teams aan om een protocol op te stellen voor het geval er wel iemand besmet is, zodat diegene in quarantaine kan worden geplaatst. Er moet dan ook een vervanger klaarstaan."

"Sommige scenario's moeten we nog nader bestuderen, want er is nog veel om over na te denken. Maar een ding is zeker: als er een team niet in staat is om te racen, betekent dat niet dat de Grand Prix wordt afgelast."

'We willen geen druk leggen op kalender'

De eerste tien races van het seizoen konden allemaal niet doorgaan vanwege de coronacrisis, maar de Formule 1 kwam dinsdag met een nieuwe voorlopige kalender met daarop acht races. Zo begint het seizoen in juli met een dubbele Grand Prix in Oostenrijk (5 en 12 juli) en staan er twee races op Silverstone op het programma.

Carey sprak in maart zijn hoop uit dat er dit jaar in totaal vijftien tot achttien races kunnen doorgaan en daar staat hij nog altijd achter. "We hebben vertrouwen in dat doel, al bevinden we ons nog altijd in onbekende wateren. Voor het einde van juni willen we de kalender wel rond hebben, maar we leggen er geen druk op."

"Een deadline creëert een bepaalde druk die in deze tijd niet goed is", benadrukt de 66-jarige Amerikaan. "We willen er zeker van zijn dat we de juiste beslissingen nemen. Veiligheid blijft prioriteit nummer één, dus we laten ons niet verleiden om bepaalde besluiten te snel te nemen."

