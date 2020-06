Lando Norris gaat deze week in een Formule 3-auto rijden ter voorbereiding op het begin van het Formule 1-seizoen in juli. De coureur van McLaren wil zo snel mogelijk het gevoel van in een raceauto rijden terugkrijgen.

"Het wordt heel belangrijk dat we weer langzaam terugkeren naar normaal. Daarom vind ik het van het allergrootste belang dat ik weer in een auto gereden heb voordat we naar Oostenrijk gaan", zegt de twintigjarige Norris dinsdag in gesprek met The Race.

Het Formule 1-seizoen zou eigenlijk in maart van start gaan in Australië, maar die Grand Prix werd net als de negen daaropvolgende races afgelast vanwege het coronavirus. Dinsdag werd het eerste deel van de nieuwe kalender bekendgemaakt, met de Grand Prix van Oostenrijk op 5 juli als eerste race.

Door de versoepeling van de coronamaatregelen in Groot-Brittannië is het weer mogelijk om achter gesloten deuren exclusieve testsessies op circuits te houden. Norris, die de voorbije weken net als veel andere Formule 1-coureurs op de simulator het racegevoel probeerde te behouden, kijkt ernaar uit om terug te keren op de baan.

"We mogen blij zijn dat de circuits weer geopend worden. Ik ga sowieso in een Formule 3-auto rijden, maar ik zal de komende weken ook karten en wat meer simulatorwerk doen. Het lijkt er dus op dat er eindelijk weer een drukke periode aanbreekt."

"Het wordt wel heel moeilijk om straks na maanden helemaal niks doen opeens weer een Formule 1-auto te besturen", benadrukt Norris. "Vooral mentaal is het loodzwaar. Maar ik ben ervan overtuigd dat veel van ons op korte termijn hun gebruikelijke snelheid weer te pakken hebben."