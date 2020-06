Bij Red Bull Racing is dinsdag zeer verheugd gereageerd op het nieuws dat het Formule 1-seizoen definitief begint met races op 5 en 12 juli in Oostenrijk. Het team van Max Verstappen kijkt enorm uit naar het dubbele raceweekend.

"We gaan deze unieke uitdaging aan en kijken uit naar beide weekenden in Oostenrijk. Er zullen mooie races verreden worden, die een sterk signaal zullen afgeven", zegt Dietrich Mateschitz, de grote baas van Red Bull.

Teambaas Christian Horner is eveneens blij. "Red Bull heeft er alles aan gedaan om de Grand Prix van Oostenrijk te laten doorgaan. De twee races zullen een blauwdruk zijn voor alle Grands Prix die nog volgen", zegt hij.

"Er is achter de schermen enorm veel gesproken met Liberty Media, de FIA en de lokale autoriteiten om ervoor te zorgen dat er op een verantwoorde manier geracet wordt. We hebben daar allemaal een rol in."

Voorlopige Formule 1-kalender 5 juli: GP Oostenrijk

12 juli: GP Oostenrijk

19 juli: GP Hongarije

2 augustus: GP Groot-Brittannië

9 augustus: GP Groot-Brittannië

16 augustus: GP Spanje

30 augustus: GP België

6 september: GP Italië

Kalender bestaat voorlopig uit acht races

De Formule 1 maakte dinsdag bekend dat de kalender vooralsnog uit acht races bestaat. Na Oostenrijk komen Hongarije, Groot-Brittannië (twee keer), Spanje, België en Italië aan bod. De voorwaarden zijn nog niet bekend.

"Nu de eerste acht races bevestigd zijn, geeft dat de burger moed", aldus Horner. "We hebben er heel veel zin in om weer aan de slag te gaan en er een show van te maken voor de fans."

De complete kalender van de Formule 1 zal uiteindelijk uit vijf- tot achttien races bestaan. Vermoedelijk wordt in de loop van de week duidelijk welke circuits verder toegevoegd worden.

