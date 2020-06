De Formule 1 heeft dinsdag het eerste deel van zijn nieuwe kalender voor 2020 bekendgemaakt. Een overzicht van de races die Max Verstappen en zijn collega's zullen gaan rijden.

Vastgelegde weekenden

3-5 juli: Grand Prix van Oostenrijk (Red Bull Ring)

10-12 juli: Grand Prix van Stiermarken (Red Bull Ring)

17-19 juli: Grand Prix van Hongarije (Hungaroring)

31 juli-2 augustus: Grand Prix van Groot-Brittannië (Silverstone)

7-9 augustus: Grand Prix ter ere van de zeventigste verjaardag van de Formule 1 (Silverstone)

14-16 augustus: Grand Prix van Spanje (Circuit de Barcelona-Catalunya)

28-30 augustus: Grand Prix van België (Spa-Francorchamps)

4-6 september: Grand Prix van Italië (Monza)

Rest van de kalender

De Formule 1 hoopt dit jaar vijf- tot achttien races af te werken tot en met december. Het is nog onduidelijk hoe de kalender eruit zal zien na de eerste acht Grands Prix.

Afgelast: De races in Australië, Monaco, Nederland en Frankrijk gaan dit jaar zeker niet door.

Hoogst onzeker: Vanwege het coronavirus is het hoogst onzeker of de Grands Prix in de zwaar getroffen landen Rusland, Mexico, de Verenigde Staten en Brazilië door kunnen gaan. Achter de races in Canada (lastig door klimaat in de herfst) en Azerbeidzjan en Singapore (stratencircuits) staat ook een groot vraagteken.

Nieuwe datum? Bahrein, Vietnam, China, Japan en Abu Dhabi mogen hopen op een nieuwe datum. Volgens verschillende media moet de Grand Prix van Abu Dhabi op 13 december het sluitstuk van het seizoen worden.