Red Bull-teambaas Christian Horner is groot voorstander van het invoeren van sprintraces in de Formule 1. De Brit reageert daarmee op geruchten dat de koningsklasse van de autosport nog dit jaar van plan is om te experimenteren met dergelijke races als kwalificatie.

"Ik denk dat er nooit een beter moment zal komen om sprintraces in te voeren dan nu in Oostenrijk, op Silverstone en mogelijk nog een andere locatie later dit jaar", zegt Horner maandag tegen Autosport.com.

"Het is een ideale gelegenheid om eens wat anders te proberen", stelt hij. "En zolang het plan vanaf de eerste race van het seizoen wordt ingevoerd en niet tijdens het seizoen verandert, hebben wij daar zeker geen probleem mee."

Bij de sprintrace starten de coureurs op basis van de omgekeerde WK-stand, wat betekent dat degene die laatste staat, vooraan begint. Het moet voor meer spanning en spektakel zorgen. De uitkomst bepaalt de grid voor de race op zondag.

De bedoeling zou zijn om het experiment uit te voeren op circuits die dit jaar dubbel op de Formule 1-kalender staan, zoals waarschijnlijk met de Grands Prix van Oostenrijk en Groot-Brittannië zal gebeuren. In een van de twee weekenden op een circuit wordt dan getest met het format, terwijl in het andere weekend een normale kwalificatie plaatsvindt.

'Hoop dat Mercedes het plan ook steunt'

Om ervoor te zorgen dat de sprintrace dit jaar wordt ingevoerd, is er een unaniem akkoord van de tien Formule 1-teams nodig. Mercedes zou echter al hebben aangegeven weinig te voelen voor het plan. Horner begrijpt dat standpunt, maar hoopt dat de Duitse renstal nog van gedachten verandert.

"Wij hebben de GP van Oostenrijk de afgelopen twee jaar gewonnen", verwijst hij naar de overwinningen van Max Verstappen op de Red Bull Ring. "Dus we hebben in potentie evenveel te verliezen als zij, zeker op die locatie. Ik denk dat het over het algemeen positief zal zijn voor de Formule 1."

Horner vindt wel dat de sprintrace in slechts een van de twee weekenden moet plaatsvinden. "Als je voor het tweede weekend een ander format hanteert, dan spreekt het volgens mij nog meer aan. Ik hoop dat Mercedes dat plan uiteindelijk ook steunt."