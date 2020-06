Lewis Hamilton vindt het niet kunnen dat het na de gewelddadige dood van George Floyd in de Verenigde Staten oorverdovend stil is gebleven in de Formule 1-wereld. De zesvoudig wereldkampioen heeft het gevoel alleen te staan.

De 46-jarige Floyd, een ongewapende zwarte man, kwam een week geleden in Minneapolis om het leven door hardhandig politieoptreden. Veel beroemdheden, onder wie sporters, spraken hun afschuw uit, maar vanuit het Formule 1-kamp bleef het in de ogen van Hamilton angstvallig stil.

"Sommigen van jullie zijn de grootste sterren, maar houden toch je mond tijdens dit onrecht", schrijft de Brit, zoon van een witte moeder en een zwarte vader, op Instagram Stories. "Er komt geen enkel teken vanuit de Formule 1, wat een door witte mensen gedomineerde sport is."

"Ik ben een van de weinige mensen van kleur in de Formule 1 en heb het gevoel dat ik alleen sta", vervolgt de Mercedes-coureur. "Ik had gedacht dat jullie nu zouden zien wat er gaande is en dat jullie je daarover zouden uitspreken. Maar ik weet wie jullie zijn en we komen elkaar weer tegen."

De Instagram Story van Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/Lewis Hamilton)

Veel coureurs reageren na harde woorden Hamilton

De harde woorden van Hamilton hadden direct effect. Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Nicholas Latifi en Lando Norris plaatsten in de uren erna een verklaring op sociale media waarin ze zich krachtig uitspraken tegen racisme.

Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc reageerde en legde meteen uit waarom hij dat niet eerder deed. "Om eerlijk te zijn vond ik het ongemakkelijk om mijn gedachten over de situatie op sociale media te delen. Maar dat was helemaal verkeerd. Het is onze verantwoordelijk om ons uit te spreken tegen onrecht."