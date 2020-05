De Formule 1 heeft het plan om nog dit jaar bij sommige Grands Prix te experimenteren met een sprintrace in plaats van een normale kwalificatie om de startopstelling voor de race te bepalen, zo melden diverse media zondag.

Eigenaar Liberty Media, autosportbond FIA en de teams hebben het idee naar verluidt vrijdag besproken bij een bijeenkomst in aanloop naar de start van het seizoen, die zeer waarschijnlijk op 5 juli in Oostenrijk is.

Bij de sprintrace starten de coureurs op basis van de omgekeerde WK-stand, wat betekent dat degene die laatste staat, vooraan begint. Het moet voor meer spanning en spektakel zorgen. De uitkomst bepaalt de grid voor de race op zondag.

Het is de bedoeling om het experiment uit te voeren op circuits die dit jaar dubbel op de Formule 1-kalender staan, zoals waarschijnlijk voor Oostenrijk en Groot-Brittannië geldt. Bij een van de twee weekenden op een circuit wordt dan getest met het format, terwijl in het andere weekend een normale kwalificatie plaatsvindt.

Zien we dit jaar bij de Grand Prix van Oostenrijk een andere startvolgorde dan we gewend zijn? (Foto: Pro Shots)

'Mercedes is tegenstander van plan'

Een unaniem akkoord van de tien Formule 1-teams is nodig om de sprintrace, waar al een paar jaar over wordt nagedacht, dit jaar door te laten gaan. Naar verluidt heeft Mercedes echter al aangegeven weinig te voelen voor het alternatief. Er wordt komende week gestemd.

De Formule 1 is al langer bezig met ideeën om de races spannender en daarmee aantrekkelijker te maken. Zo wordt vanaf volgend jaar een budgetlimiet gehanteerd, wat de kleinere teams meer kansen moet bieden.

Zaterdag werd bekend dat het Formule 1-seizoen, dat de eerste tien races van 2020 moest schrappen vanwege de coronacrisis, vrijwel zeker begint met races op 5 en 12 juli in Oostenrijk. Vermoedelijk volgt daarna een dubbel weekend op Silverstone.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.