De Formule 1 heeft dinsdag een kalender met de eerste acht races van 2020 gepresenteerd. Zoals verwacht begint het seizoen met een dubbele Grand Prix in Oostenrijk op 5 en 12 juli.

Na de eerste twee weekenden volgen een race in Hongarije, een dubbele Grand Prix in Groot-Brittannië en raceweekenden in Spanje, België en Italië. Welke maatregelen er precies gelden, wordt later deze week bekendgemaakt. Dat geldt ook voor de races die er nog bij komen op de kalender.

De Formule 1 verwacht dat er in totaal vijftien tot achttien Grands Prix verreden worden. Mogelijk worden afgelaste races alsnog gehouden, zoals in het geval van Spanje, of worden er alternatieve circuits aan het programma toegevoegd. Van Zandvoort is bekend dat er pas in 2021 geracet zal worden.

Formule 1-baas Chase Carey sluit niet uit dat er dit jaar bij sommige races fans welkom zijn. "Hoewel we verwachten dat het seizoen begint met races zonder publiek, hopen we dat de fans er in de komende maanden weer bij kunnen zijn zodra het veilig is", zegt hij.

Zaterdag gaf het Oostenrijkse ministerie van Volksgezondheid al toestemming voor de twee races op de Red Bull Ring, waardoor vrijwel zeker was dat het Formule 1-seizoen daar zou beginnen.

Voorlopige Formule 1-kalender 5 juli: GP Oostenrijk

12 juli: GP Oostenrijk

19 juli: GP Hongarije

2 augustus: GP Groot-Brittannië

9 augustus: GP Groot-Brittannië

16 augustus: GP Spanje

30 augustus: GP België

6 september: GP Italië

Seizoen zou eigenlijk op 15 maart beginnen

De Formule 1 heeft lang moeten wachten op de seizoensstart, die eigenlijk op 15 maart in Australië zou zijn. De race in Melbourne ging vanwege het coronavirus niet door, net als de Grands Prix van Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje, Monaco, Azerbeidzjan, Canada en Frankrijk.

De eerste drie races in Oostenrijk en Hongarije bieden mogelijk direct kansen voor Max Verstappen. De Red Bull Racing-rijder won de laatste twee edities op de Red Bull Ring en eindigde vorig jaar op de Hungaroring als tweede.

Bij de dubbele Grands Prix in Oostenrijk en Groot-Brittannië wordt mogelijk geëxperimenteerd met een sprintrace als kwalificatie. De teams stemmen daar deze week over.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.