Begin volgende week wordt duidelijk of het Formule 1-seizoen op 5 juli in Oostenrijk kan beginnen, zo heeft de regering van dat land donderdag aangekondigd. Het is de bedoeling dat er twee races zonder publiek op de Red Bull Ring worden gehouden.

Rudolf Anschober, de Oostenrijkse minister van Volksgezondheid, meldde dat er "onmiddellijk na Pinksteren" een besluit zal worden genomen. "We zijn feitelijk klaar met het verwerken van alle informatie en plannen", zei Anschober op een persconferentie.

De Oostenrijkse regering zal dinsdag een versoepeling van een aantal coronamaatregelen bekendmaken. Dan wordt hoogstwaarschijnlijk ook duidelijk of de Formule 1-races door kunnen gaan. "Onze experts kijken hier heel nauwkeurig naar, want dit is natuurlijk een belangrijke beslissing en geeft een belangrijk signaal af aan de rest van het land", aldus Anschober.

Eerder op donderdag werd bekend dat de Nederlandse Grand Prix dit jaar definitief niet verreden zal worden. Zandvoort ziet een race zonder publiek niet zitten.

Teams mogen tachtig man meenemen naar races

Autosportbond FIA maakte donderdag bekend dat alle teams maximaal tachtig medewerkers mee mogen nemen naar de races zonder publiek. Zij kunnen met chartervluchten arriveren op een kleine landingsbaan op enkele honderden meters afstand van het circuit in Oostenrijk.

Het merendeel van de tien Formule 1-teams is afkomstig uit Groot-Brittannië. Er zijn ook twee Italiaanse en een Zwitserse renstal. In totaal zullen er zo'n tweeduizend mensen werkzaam zijn rondom de Grands Prix, die zonder publiek worden afgewerkt.

De coronacijfers in Oostenrijk bereikten begin april al hun piek. Inmiddels is de curve behoorlijk afgevlakt: sinds 8 mei zijn er nooit meer dan vijf doden op een dag gemeld. Het totale sterftecijfer als gevolg van het coronavirus in Oostenrijk bedraagt 668, waarmee het land relatief mild getroffen is.

De race in Oostenrijk werd de laatste twee jaar gewonnen door Max Verstappen. De Formule 1 hoopt in de zomermaanden nog enkele races te organiseren in Europa. Silverstone in Engeland en de Hungaroring in Hongarije zijn daarvoor in ieder geval in beeld.

