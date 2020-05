Het was voor Circuit Zandvoort geen optie om een Formule 1-race zonder toeschouwers te houden, zegt sportief directeur Jan Lammers nu besloten is dat de Grand Prix niet meer in 2020 zal plaatsvinden.

"We waren helemaal klaar voor deze eerste race. Er is een ongelofelijke prestatie geleverd, met dank aan alle betrokken fans, bedrijven en overheden", zegt Lammers op de site van de organisatie.

"De Formule 1 heeft bij ons geïnventariseerd of de race dit jaar zonder publiek kon plaatsvinden. Maar we willen dit moment, de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort, graag samen vieren met onze racefans in Nederland."

De eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985 zou aanvankelijk op 3 mei verreden worden. In maart werd al bekend dat de race in Zandvoort werd uitgesteld. Sindsdien leek het al niet aannemelijk dat er in 2020 nog op Nederlandse bodem geracet zou worden.

"We vragen iedereen nog even geduld te hebben", aldus Lammers, die dat geduld zelf wel zegt te kunnen opbrengen. "Ik heb er 35 jaar naar uit moeten kijken, dus ik kan nog wel een jaartje wachten."

Het Formule 1-seizoen is vanwege de coronacrisis nog altijd niet begonnen. De verwachting is dat op 5 juli in Oostenrijk onder aangepaste omstandigheden de eerste Grand Prix van het jaar zal worden verreden.

Voor Jan Lammers was een race zonder publiek in Zandvoort geen optie. (Foto: Pro Shots)

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.