De Formule 1 komt dit jaar definitief niet naar Zandvoort. Doordat een race zonder publiek geen optie is voor het circuit, zal er pas in 2021 een Grand Prix worden gehouden.

"De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft, in samenspraak met Formula One Management (FOM), moeten concluderen dat het niet meer mogelijk is om dit jaar nog een race met publiek te kunnen houden", meldt de organisatie van de Nederlandse Grand Prix woensdag. "Er is daarom besloten om de race definitief uit te stellen naar 2021."

Het circuit in Zandvoort sloot een contract voor drie jaar met de FOM, zodat er de komende jaren normaal gesproken wel een race in Nederland gehouden zal worden.

"FOM stelt samen met autosportfederatie FIA de agenda op voor 2021 en daarmee ook de nieuwe datum van de Dutch Grand Prix. Zoals ieder jaar wordt de kalender tegen eind 2020 bekend gemaakt door de FIA", aldus het circuit. "Alle toegangskaarten blijven geldig voor de nieuwe race."

Het circuit werd in de winter flink verbouwd om te voldoen aan de eisen van de Formule 1. Zo werden er onder meer twee kombochten aangelegd en werden de voorzieningen en toegangswegen rondom het circuit opgeknapt.

"We waren helemaal klaar voor deze eerste race", zegt sportief directeur Jan Lammers. "Er is een ongelofelijke prestatie geleverd met dank aan alle betrokken fans, bedrijven en overheden."

Race zonder publiek geen optie voor Zandvoort

De eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985 zou dit jaar op 3 mei gehouden worden, maar werd in maart vanwege het coronavirus formeel uitgesteld.

De Formule 1 hoopt het seizoen in juli te beginnen met enkele races zonder publiek in Europa. Zandvoort stond aanvankelijk open voor die optie, maar Lammers meldt nu dat het circuit daar toch van af ziet.

"De F1 heeft bij ons geïnventariseerd om zonder publiek de race dit jaar te laten plaatsvinden, maar we willen dit moment, de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort, graag samen vieren met onze racefans in Nederland. We vragen iedereen nog even geduld te hebben. Ik heb er 35 jaar naar uit moeten kijken, dus ik kan nog wel een jaartje wachten", aldus Lammers.