Bij McLaren is zeer verheugd gereageerd op het besluit om in 2021 een budgetplafond in te voeren in de Formule 1. De teams hebben volgend jaar 145 miljoen dollar (zo'n 131 miljoen euro) te besteden.

"Dit is een cruciaal moment voor de Formule 1. De financiële situatie was al een tijdje niet rooskleurig en als we niets hadden gedaan, was de toekomst van de sport in gevaar gekomen", zegt directeur Zak Brown op de site van McLaren.

"In combinatie met een eerlijkere verdeling van de inkomsten zal dit budgetplafond voor meer concurrentie en aandacht van de fans zorgen. En dat leidt op lange termijn weer tot financiële gezondheid."

Teambaas Andres Seidl is eveneens blij. "Het is mooi om te zien hoe alle teams in deze moeilijke tijden de handen ineen hebben geslagen om de juiste stappen te zetten en zich in te zetten voor de toekomst van de Formule 1."

McLaren-directeur Zak Brown is erg content met de nieuwe financiële regels vanaf 2021. (Foto: Pro Shots)

Budget verder verlaagd door coronacrisis

Aanvankelijk was het plan om de limiet op 175 miljoen dollar te stellen, maar vanwege de coronacrisis - McLaren is een van de teams die hard worden geraakt - werd dat verder verlaagd. Na 2021 wordt het budgetplafond stapsgewijs iets verder verlaagd.

De maatregel is goed nieuws voor de kleinere teams, die het gat naar de topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing hopen te verkleinen. Bovendien werd besloten dat lager geklasseerde teams in aanloop naar een seizoen meer opties krijgen bij het ontwikkelen van de auto.

Het huidige Formule 1-seizoen is vanwege de coronacrisis nog altijd niet begonnen. Het is de bedoeling dat op 5 juli in Oostenrijk de eerste Grand Prix van 2020 wordt verreden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.