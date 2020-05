De FIA heeft dinsdag een hotline geïntroduceerd zodat klokkenluiders eventueel wangedrag anoniem kunnen melden. De autosportbond hoopt zo de integriteit van de sport te kunnen waarborgen.

Mensen die coureurs, stafleden of andere werknemers in de sport van wangedrag verdenken, kunnen dat via de hotline melden. Het gaat dan om de overtreding van de ethische voorschriften, de competitiereglementen of de antidopingregels van de FIA.

Het is vanaf dinsdag mogelijk om de FIA Ethics and Compliance Hotline te gebruiken. De klokkenluider krijgt bij het invullen van het formulier vragen over het incident en wordt verzocht bewijsmateriaal aan te leveren.

Als kan worden bewezen dat een verdachte persoon inderdaad de regels heeft overtreden, dan hanteert de FIA een zogenoemd zerotolerancebeleid.

Enkele dagen eerder bereikten de Formule 1-teams een akkoord over een nieuw budgetplafond voor 2021. Met behulp van de nieuwe tiplijn hoopt de FIA dat dergelijke financiële afspraken ook nageleefd worden.