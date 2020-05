De Formule 1 heeft nog altijd geen toestemming gekregen om het seizoen op 5 en 12 juli te starten met een dubbele race in Oostenrijk. De Oostenrijkse overheid hoopt echter snel met duidelijkheid te komen.

"We zijn druk bezig met de beoordeling van het veiligheidsplan. De toetsing zit nu in de examenfase. We proberen zo snel mogelijk tot een besluit te komen", zei de verantwoordelijke minister van Volksgezondheid Rudolf Anschober maandag op een persconferentie.

De Formule 1 heeft al wekenlang het doel om het seizoen over anderhalve maand te beginnen in Oostenrijk. Red Bull Racing, dat eigenaar is van de Red Bull Ring, is vol vertrouwen dat dat lukt. De wedstrijden zullen wel achter gesloten deuren plaats moeten vinden.

"Het voldoende afstand houden moet niet al te moeilijk zijn. Er zullen wat voorzorgsmaatregelen nodig zijn in de garageboxen. Ik maak me meer zorgen over dingen die verband houden met vertrek en de aankomst, de accommodaties en de catering", aldus Anschober.

Carey denkt aan vijftien tot achttien races

Het seizoen had in maart al moeten aanvangen, maar werd telkens uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Grands Prix van Australië, Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje, Monaco, Azerbeidzjan, Canada en Frankrijk zijn inmiddels allemaal al afgelast.

Er leek ook een streep te moeten door de Grand Prix van Groot-Brittannië op 19 juli vanwege de strenge quarantaineregels in Engeland, maar The Times meldt maandag dat premier Boris Johnson zijn kabinet heeft opgedragen om een uitzondering te maken voor Formule 1-teams.

Formule 1-baas Chase Carey liet al meerdere malen weten dat hij denkt dat de aangepaste kalender zal bestaan uit vijftien tot achttien races. Hij sluit ook niet uit dat er eventueel nog in januari wordt geracet om zodoende alle Grands Prix te kunnen organiseren.