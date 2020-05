Renault heeft geen haast met de zoektocht naar een opvolger voor Daniel Ricciardo. De Franse renstal in de Formule 1 raakt de Australiër na komend seizoen kwijt aan McLaren.

"We hebben nog geen race gereden. We hebben alleen nog maar de wintertests achter de rug. Onze prestaties zagen er daarin wel bemoedigend uit, maar verder weten we nog helemaal niet waar we staan", zegt teambaas Cyril Abiteboul maandag tegen Motorsport.com.

Ricciardo is pas sinds vorig seizoen actief voor Renault. Hij kan aan het einde van dit jaar naar McLaren vertrekken doordat Carlos Sainz die formatie gaat verruilen voor Ferrari, waar Sebastian Vettel niet van plan is om zijn aflopende contract te verlengen.

"Voordat we beslissen waar we onze prioriteiten moeten stellen en waar we ons geld aan moeten uitgeven, wil ik eerst de indicatie hebben waar we staan. Ik wil zeker geen overhaast besluit nemen. Ons standpunt is dat we eerst de tijd nemen om goed geïnformeerd te raken", aldus Abiteboul.

'Zhou en Lundgaard ook geweldige opties'

Veel coureurs worden al in verband gebracht met het vacante stoeltje bij Renault. Vettel, Valtteri Bottas (Mercedes) en Fernando Alonso (komend seizoen niet actief in de Formule 1) worden in het geruchtencircuit vaak genoemd als toekomstige teamgenoot van Esteban Ocon.

"We hebben een soort van domino-effect met rijderswisselingen gezien. Ik verwacht dat er nog zo'n tweede domino-effect komt, maar dat zal een paar maanden duren. Wij zien onszelf ook als onderdeel daarvan. De aankondiging van onze nieuwe coureur zal in ieder geval niet voor die tijd komen", vertelt Abiteboul.

"We willen ook eerst zien hoe competitief Guanyu Zhou en Christian Lundgaard zijn (rijders van het opleidingsteam van Renault, red.). Zij zouden ook geweldige opties voor ons kunnen zijn. Zoiets klinkt nu nog wat voorbarig, maar misschien is het na een extra F2-seizoen wel het juiste om te doen. Daarvoor hebben we nou precies die tijd nodig."

Het Formule 1-seizoen had in maart al moeten beginnen, maar werd telkens uitgesteld door de coronacrisis. Het plan is nu om op 5 en 12 juli te starten met een dubbele race achter gesloten deuren in Oostenrijk. De Oostenrijkse overheid komt binnenkort met een beslissing daarover.