George Russell heeft zondag ook de virtuele Grand Prix van Monaco gewonnen. Het is de tweede zege op rij voor de Williams-coureur in de reeks digitale Formule 1-races.

De 22-jarige Russell was een klasse apart en hield Esteban Gutiérrez, die uitkwam voor Mercedes, 39 seconden achter zich. Ferrari-coureur Charles Leclerc, die eerder op de dag in een Ferrari SF90 Stradale voor filmopnames door de straten van Monaco had gereden, eindigde als derde.

Direct na de start nam Russell de leidende positie over van de van poleposition vertrokken Pietro Fittipaldi. De Brit stond de eerste plek daarna niet meer af.

Twee weken geleden was Russell ook de sterkste in de digitale Grand Prix van Spanje. Hij hield daarmee Leclerc van diens derde overwinning op rij af, nadat de Monegask eerder wel triomfeerde in de virtuele races van Vietnam en China.

Ook Albon en Bottas van de partij in Monaco

Naast Russell en Leclerc deden onder anderen Formule 1-coureurs Alexander Albon, Valtteri Bottas, Lando Norris en Antonio Giovinazzi mee aan de digitale GP van Monaco. Max Verstappen laat de virtuele races schieten.

De volgende digitale race is op 7 juni, als de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat. De stratenrace in Bakoe werd uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Het is nog altijd niet duidelijk wanneer het echte Formule 1-seizoen begint. De eerste tien races zijn inmiddels afgelast. De Grand Prix van Oostenrijk is op 5 juli de eerste race die voorlopig wél doorgaat.

