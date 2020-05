Voorzitter Alexander Wurz van de Grand Prix Drivers' Association, de vakbond in de Formule 1, benadrukt dat alle coureurs ervoor openstaan om races zonder publiek af te werken als dat nodig is.

Door de coronacrisis konden de eerste tien Grands Prix van het seizoen niet doorgaan. De kans is heel klein dat de andere races dit jaar wel gehouden kunnen worden met publiek, maar er kan vanaf begin juli waarschijnlijk wel zonder publiek geracet worden.

"Laat ik beginnen te zeggen dat niemand in de motorsport fan is van spookraces", zegt Wurtz volgens Motorsport.com in de Sky Vodcast. "We willen alle emoties op de baan met het publiek delen. Maar van alle coureurs die ik heb gesproken, zegt niemand dat hij niet zonder publiek wil racen of dat idee verkeerd vindt."

"Sterker nog, het is het juiste om te doen. We hebben een verplichting in deze wereldwijde industrie die de Formule 1 heet. We moeten de sport weer op gang brengen en dat kan eerder dan normaal door deze spookraces te houden. Alle coureurs accepteren dat."

'We zijn een heel veilige industrie geworden'

Op dit moment is de Grand Prix van Oostenrijk op 5 juli de eerstvolgende race op de kalender. Wurtz had onlangs in een vergadering al contact met de de bazen in de Formule 1 om te bekijken hoe Grands Prix op een verantwoorde manier kunnen worden gehouden.

"Het was geen onderhandeling, maar een gesprek waarin iedereen zijn visie deelde over de manier waarop we het seizoen zo snel en veilig mogelijk kunnen hervatten. We zijn in de loop der jaren al een heel veilige industrie geworden", vindt Wurtz.

"Iedereen in de wereld van autosport is gewend aan strikte protocollen. Ik vind het mooi om te zien dat alle betrokkenen in de Formule 1 zorgvuldig meedenken over het proces dat we straks moeten volgen. We doen alles om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor de coureurs en het organiserende land."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.