De Formule 1-teams hebben naar verluidt een akkoord bereikt over een nieuw budgetplafond voor 2021 en andere kostenbesparingen die de koningsklasse van de motorsport door de coronacrisis heen moeten helpen.

Volgens de BBC en Motorsport.com wordt het budgetplafond volgend jaar zoals verwacht met 30 miljoen dollar verlaagd tot 145 miljoen dollar (omgerekend circa 133 miljoen euro). De limiet daalt geleidelijk verder tot 140 miljoen dollar in 2022 en 135 miljoen dollar voor de periode 2023-2025.

De teams zouden aanvankelijk maximaal 175 miljoen dollar mogen uitgeven in 2021. Veel renstallen worden echter financieel geraakt door de coronacrisis en wilden daarom dat het budgetplafond verder zou worden verlaagd.

De nieuwe limiet wordt met name een uitdaging voor Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing. De topteams geven normaal gesproken zo'n 400 tot 500 miljoen dollar per jaar uit, terwijl de kleinere teams honderden miljoenen minder te besteden hebben.

McLaren wilde budgetplafond onder de 100 miljoen

Ferrari sprak zich in de media dan ook fel uit tegen een nog lagere limiet, omdat het Italiaanse team vreest mensen te moeten ontslaan. McLaren daarentegen ziet het liefst dat het budgetplafond onder de 100 miljoen dollar komt, maar de teams lijken nu dus een middenweg te hebben gevonden.

Met dit verlaagde budgetplafond hoopt de Formule 1 ook dat het gat tussen topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull en de rest kleiner wordt. Het gehele pakket met maatregelen moet volgende week nog officieel goedgekeurd worden door autosportbond FIA.

Ondertussen is het huidige seizoen in de Formule 1 nog altijd niet begonnen. De eerste tien Grands Prix van het jaar konden niet doorgaan vanwege de coronacrisis. De GP van Oostenrijk (5 juli) is op dit moment de eerstvolgende race op de kalender.

