De organisatie van de GP van Groot-Brittannië heeft nog altijd goede hoop dat er dit Formule 1-seizoen een race kan worden verreden op Silverstone. De wedstrijd is in gevaar door de strenge coronamaatregelen in onder meer Engeland.

In Groot-Brittannië moeten mensen die vanaf 8 juni het land binnenkomen verplicht twee weken in quarantaine. De overheid maakt vooralsnog geen uitzondering voor sporters, wat dus desastreuze gevolgen kan hebben voor de Grand Prix.

"Dit maakt het lastig, maar tot nu toe is het overleg met de autoriteiten goed geweest", zegt manager Stuart Pringle van Silverstone vrijdag tegen Sky Sports.

"We zetten de gesprekken voort in de hoop er ook deze keer uit te komen, uiteraard met als uitgangspunt dat het niet ten koste van de gezondheid van wie dan ook mag gaan. Maar de regering onderkent het belang van onze sport."

Woordvoerder F1: 'Ook rest van het seizoen komt in gevaar'

De regels in Groot-Brittannië zouden er zelfs voor kunnen zorgen dat er een streep gaat door het hele Formule 1-seizoen. Veel teams hebben hun thuisbasis namelijk in Engeland en voor hen is het geen optie om telkens twee weken in quarantaine te gaan.

"Met een quarantaine is het onmogelijk om dit jaar een Britse Grand Prix te houden. Maar ook de rest van het seizoen komt in gevaar", zei een woordvoerder van de Formule 1 eerder deze week tegen Reuters.

De Formule 1 bereikte onlangs nog een akkoord met Silverstone om in juli en augustus een dubbele race te houden op dat circuit. De koningsklasse van de autosport is al in gesprek met Hockenheim als mogelijke vervanger.

Het Formule 1-seizoen had al in maart van start moeten gaan, maar door de coronacrisis is de jaargang nog altijd niet begonnen. De eerste race staat nu op 5 juli op het programma in Oostenrijk, dat een week later ook de tweede race organiseert.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.