Hockenheim is in gesprek met de Formule 1 om eventueel de plek van Silverstone in te nemen als het in Groot-Brittannië niet lukt om een Grand Prix te organiseren. Vanwege de coronacrisis is er nog altijd veel onduidelijkheid over de F1-kalender van dit jaar.

"We praten met de F1, dat klopt. We hebben het gehad over het idee om een race zonder toeschouwers hier op het circuit te houden. We hebben al gekeken of dit mogelijk is, zowel vanuit data als vanuit juridisch algemeen oogpunt. Voor ons is het een optie", zei Jorn Teske, de CEO van het circuit van het Duitse Hockenheim, woensdag tegen Reuters.

De verplichte quarantaine van veertien dagen in Groot-Brittannië voor reizigers uit het buitenland vormt een groot knelpunt voor de start van het Formule 1-seizoen. Mogelijk heeft de aangekondigde maatregel gevolgen voor de twee geplande races op het circuit van Silverstone en wellicht zelf voor het hele F1-seizoen.

"Als we een datum kunnen vinden, kunnen we zeggen wat de kosten zijn en dan komen we er samen uit, of niet. Dat kan een klein voordeel zijn in onze gesprekken. Ik denk dat de huidige quarantainesituatie in Groot-Brittannië doorslaggevend is", vervolgde Teske.

"Wat voor ons echt cruciaal is, is dat we niet maanden hoeven te wachten. We moeten ons circuit boeken, want er is veel vraag naar. Maar de Formule 1 is op de hoogte en begrijpt onze situatie", aldus Teske, die de kans klein acht dat Hockenheim volgend jaar wel deel uitmaakt van de F1-kalender.

De Formule 1 hoopt op 5 juli aan het seizoen te beginnen met een race in Oostenrijk, waar een week later ook de tweede race gehouden moet worden. Naar verluidt moeten daarna twee Grands Prix op Silverstone worden verreden, maar dat is allemaal nog onzeker.

