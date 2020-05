Met het aangekondigde vertrek van Sebastian Vettel bij Ferrari draait de transfercarrousel in de Formule 1 opeens op volle toeren. Een overzicht van de belangrijkste spelers op de rijdersmarkt in de koningsklasse van de autosport.

Het duurde slechts twee dagen voordat Ferrari een opvolger voor Vettel had benoemd. Met Carlos Sainz, die overkomt van McLaren, moet het gat dat de Duitser in 2021 achterlaat worden opgevuld. In de persoon van Daniel Ricciardo, die dit jaar gaat beginnen aan zijn tweede seizoen bij Renault, liet ook het nieuws over de opvolger van Sainz niet lang op zich wachten.

Hoe ziet de toekomst van Vettel eruit?

Met zijn aangekondigde vertrek uit Maranello is Vettel de belangrijkste speler op de transfermarkt. De 32-jarige Ferrari-coureur beraadt zich in de komende weken op zijn toekomst. Mocht de viervoudig wereldkampioen beslissen om door te gaan met racen, dan zijn er voor hem twee reële opties: Mercedes en Renault.

Bij Mercedes lopen de contracten van Lewis Hamilton (35) en Valtteri Bottas (30) aan het einde van dit seizoen af. Hamilton is met zijn huidige werkgever al een aantal maanden in onderhandeling over een langere verbintenis en verwacht wordt dat die gesprekken later dit jaar succesvol worden afgerond.

Of Bottas, die dit jaar aan zijn vierde seizoen bij Mercedes begint, ook in 2021 bij het Duitse team rijdt, is nog onzeker. Mercedes gaat later dit jaar bekijken of zijn aflopende contract wordt verlengd.

De contracten van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas bij Mercedes lopen aan het einde van dit seizoen af. (Foto: Pro Shots)

Mercedes-teambaas Wolff sluit komst Vettel niet uit

Teambaas Toto Wolff kondigde direct na het nieuws over het vertrek van Vettel bij Ferrari aan dat hij de komst van de voormalige Red Bull-coureur naar Mercedes niet uitsluit. Voor Mercedes zou het marketingtechnisch een uitstekende zet zijn om Vettel binnen te halen: de op een na succesvolste Formule 1-coureur uit Duitsland in dienst van het succesvolste Duitse team ooit. Bovendien zouden Vettel en Hamilton volgend jaar samen goed zijn voor zeker elf wereldtitels - een ongekend rijdersduo.

Tegelijkertijd ligt daar ook een mogelijk probleem op de loer. Twee topcoureurs die binnen één team om de wereldtitel vechten, kan voor spanningen zorgen, weet Mercedes uit ervaring. Van 2013 tot en met 2016 maakten Hamilton en Nico Rosberg elkaar het leven regelmatig zuur. Omdat Mercedes in die jaren dusdanig oppermachtig was, kon het team zich dat veroorloven. Inmiddels hebben Ferrari en Red Bull Racing het gat naar de 'Zilverpijlen' dusdanig verkleind, dat er nog maar weinig fouten kunnen worden gemaakt in Brackley.

Bovendien heeft Mercedes met George Russell (22) nog een eigen talent achter de hand. Hoewel de huidige Williams-coureur zich nog niet heeft kunnen bewijzen in de Formule 1, wordt de Formule 2-kampioen van 2018 wel gezien als de potentiële opvolger van Hamilton. Met de komst van Vettel - of een nieuwe contractverlenging van Bottas - loopt Mercedes het risico Russell kwijt te raken. Net zoals Esteban Ocon er eind 2019 voor koos om zijn Mercedes-verplichtingen op te zeggen voor een meerjarig contract bij Renault.

Durft Mercedes het aan om Sebastian Vettel en Lewis Hamilton in één team te laten rijden? (Foto: Pro Shots)

Vettel kent succesvol verleden met Renault

Met het vertrek van Ricciardo ligt er bij Renault een stoeltje bij een fabrieksteam voor het oprapen. Ondanks de mindere resultaten van de afgelopen jaren was het Franse team met Ricciardo in staat om een topcoureur te halen, al stond daar wel 30 miljoen euro salaris per jaar tegenover.

Vettel is om meerdere redenen een interessante optie voor Renault, dat nog altijd een team in opbouw is. De renstal heeft met Vettel de kans om een van de succesvolste Formule 1-coureurs aller tijden binnen te halen: slechts drie coureurs pakten meer wereldtitels dan de rijder uit Heppenheim.

Bovendien heeft Vettel al een bijzondere link met Renault. In zijn dominante Red Bull-periode tussen 2010 en 2013 veroverde hij al zijn kampioenschappen met een krachtbron van het roemruchte Franse merk. Rijden voor het fabrieksteam van zijn voormalige motorenpartner zou de cirkel in zekere zin rond kunnen maken.

Sebastian Vettel pakte al zijn vier wereldtitels bij Red Bull met een motor van Renault. (Foto: Pro Shots)

Hardnekkige geruchten over terugkeer van Alonso

Mocht Vettel oren hebben naar een zitje bij Renault, dan krijgt hij mogelijk concurrentie uit een verrassende hoek: in de afgelopen weken zijn de geruchten over een mogelijke terugkeer van Fernando Alonso bij de renstal uit Enstone steeds hardnekkiger geworden. Volgens zijn adviseur en voormalige zaakwaarnemer Flavio Briatore is de tweevoudig wereldkampioen klaar voor een rentree in de Formule 1.

Of Renault, het team waarmee de 38-jarige Spanjaard in 2005 en 2006 zijn enige twee wereldtitels pakte, het aandurft om Alonso terug te halen, is nog de vraag. Met het binnenhalen van Alonso haalt het niet alleen een topcoureur, maar ook een mogelijk probleem in huis.

De carrière van Alonso staat bol van de incidenten, die zich voornamelijk buiten de baan afspeelden. Renault heeft niet de garantie dat Alonso, die in 2018 uit de Formule 1 vertrok, zijn politieke streken is verleerd.

De geruchten over een terugkeer van Fernando Alonso in de Formule 1 worden steeds hardnekkiger. (Foto: Pro Shots)

Verstappen bezit meerjarig contract bij Red Bull

Max Verstappen lijkt de komende jaren geen grote rol te spelen op de transfermarkt. De 22-jarige Nederlander verlengde zijn contract bij Red Bull eind vorig jaar tot en met 2023. De verbintenis van Alexander Albon loopt eind dit jaar af, maar als de Britse Thai blijft presteren zoals hij aan het einde van het afgelopen seizoen deed, dan zal hij ook in 2021 de teamgenoot van Verstappen zijn.

Ook Racing Point heeft het rijdersduo voor 2021 al rond. Sergio Pérez (30) tekende in de zomer van 2019 een contract dat hem tot eind 2022 aan het team uit Silverstone bindt. Lance Stroll, de 21-jarige zoon van teameigenaar Lawrence, was al in het bezit van een meerjarige verbintenis, al is het niet bekend tot wanneer zijn contract precies loopt.

De overige teams - AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas F1 en Williams - hebben nog geen coureurs voor 2021 vastgelegd. De opvallendste rijder die nog onzeker is over een Formule 1-stoeltje voor volgend jaar is Kimi Räikkönen (40). Het contract van de enkelvoudig wereldkampioen bij Alfa Romeo loopt aan het einde van dit seizoen af.